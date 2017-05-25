В День славянской письменности и культуры Пенза присоединилась к всероссийскому марафону хоров «А песня в России — на все времена». Перед зданием областной филармонии собралось свыше 500 человек. На одной площадке 32 хора исполнили советские и русские народные песни.

«Я хочу поприветствовать участников этого мероприятия, поблагодарить за то, что сегодня мы отмечаем этот государственный праздник», - сказала Татьяна Курдова, Министр культуры и туризма Пензенской области.

Участниками песенного марафона стали студенты, учащиеся детских школ искусств и музыкальных школ, а также академический хор Губернаторской симфонической капеллы.

«Люди съехались с разных мест, много детей, ветеранов, а значит, что эта музыкальная эстафета передается из поколение в поколение. И в этом большое счастье, что мы можем слушать такую замечательную музыку. Музыка всегда на протяжении нашей истории объединяла народ. С праздником!», - поздравил жителей Владимир Каширский, художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы.

Этот праздник не только светский. В этот день верующие прославляют равноапостольных Кирилла и Мефодия — святых, заложивших основы славянской письменности.

«Святой равноапостольный Кирилл дал нам азбуку, при помощи которой были созданы великие шедевры в том числе и в музыкальной культуре. А когда культура и музыка наполнены верой, то это действительно является великим праздником для нас», - отметил руководитель епархиального хора «Спас», протоиерей Владимир Ольхов.

Напомним, что всероссийский хоровой марафон проходил на территории региона уже в четвёртый раз.