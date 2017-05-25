Губернатор поздравил с праздником «Последний звонок» учеников, родителей и педагогический состав средней школы №1 рабочего поселка Мокшан

Торжественные линейки, посвященные завершению учебного года, прошли в образовательных учреждениях области в четверг, 25 мая 2017 года. В этом году «последний звонок» прозвучал для 10,3 тысяч выпускников девятых классов и свыше пяти тысяч одиннадцатиклассников.

«Сегодня у вас знаменательное событие, моменты которого запоминаются надолго. Окончание школы – важный этап в жизни человека, результат долгого усердного труда», – обратился глава региона к выпускникам мокшанской школы.

Иван Белозерцев отметил профессионализм учителей и многочисленные достижения воспитанников образовательного учреждения.

«Это школа с хорошей историей, прекрасным педагогическим коллективом, представители которого неоднократно становились номинантами и победителями различных конкурсов. Воспитанники учреждения, в свою очередь, достойно выступают на областных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях», – подчеркнул губернатор.

За успехи в учебе, трудолюбие и ответственность Иван Белозерцев наградил выдающихся школьников.

«Уверен, что вы успешно сдадите экзамены, выберете свой жизненный путь, поступите в среднеспециальные или высшие учебные заведения и достойно продолжите образование», – обратился он к выпускникам.

«Если вы будете стремиться к цели, то все обязательно получится, потому что все зависит от самого человека, ваша дальнейшая судьба зависит от вас самих», – дал совет ребятам глава региона.

Благодарственных писем губернатора также удостоены родители отличников и их педагоги.

Иван Белозерцев подчеркнул, что для успешности молодых людей серьезное значение имеет поддержка семьи.

«Низкий поклон родителям, бабушкам и дедушкам – они учились вместе с вами еще раз, без их помощи, без взаимодействия школы и семьи невозможно добиться хороших результатов», – заключил губернатор.

Добрые слова в адрес выпускников звучали в этот день от первой учительницы, классного руководителя, педагогов и директора школы.

Образовательное учреждение входит в число пилотных школ региона «Российского движения школьников». В ходе праздничного мероприятия состоялась церемония передачи кубка лидера этого объединения – выпускница 11 класса Дарья Манторова вручила символ детского объединения преемнику.

«Быть лидером Российского движения школьников – почетно и ответственно. Мы – опорная школа области, на нас равняются другие, мы стоим у истоков зарождения новой Всероссийской детской организации. Лидер должен уметь быть вдохновителем, «гореть» и «зажигать» других, делать школьную жизнь интересной и увлекательной», – поделилась школьница.

В завершение торжественной линейки школьники отпустили в небо воздушный шар, который унес их пожелания на будущее, а также белых голубей.