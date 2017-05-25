28 мая будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов

В связи с проведением спортивно-массового мероприятия, посвященного единому Дню велопарадов в России, 28 мая 2017 года будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы с 09.00 до 13.30 (до окончания мероприятия): автобусы малого класса маршрута №5 с улицы Лермонтова будут следовать по улицам Ленинградской – Мира (до остановки «ул.Мира») и далее в обратном направлении;

автобусы малого класса маршрута №77 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской – Пушкина – Зои Космодемьянской – Захарова – Мира – Ленинградской и далее по маршруту;

автобусы большого класса маршрута №30 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской – Пушкина – Зои Космодемьянской – Захарова – Мира – Ленинградской и далее по маршруту в обоих направлениях;

движение автобусов малого класса маршрутов №№1, 7, 9м, 93 будет ограничено до остановки «ул.Мира»;

движение автобусов малого класса маршрута №33 будет ограничено до перекрестка ул.Окружная – ул.Зеленодольская;

движение автобусов малого класса маршрута №10 будет ограничено до ул.Островского, 170;

движение троллейбусов маршрута №8 приостановлено.

Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017