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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 26 мая 2017
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28 мая будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов
Сегодня в Пензе
 

В связи с проведением спортивно-массового мероприятия, посвященного единому Дню велопарадов в России, 28 мая 2017 года будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы с 09.00 до 13.30 (до окончания мероприятия):

  • автобусы малого класса маршрута №5 с улицы Лермонтова будут следовать по улицам Ленинградской – Мира (до остановки «ул.Мира») и далее в обратном направлении;
  • автобусы малого класса маршрута №77 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской – Пушкина – Зои Космодемьянской – Захарова – Мира – Ленинградской и далее по маршруту;
  • автобусы большого класса маршрута №30 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской – Пушкина – Зои Космодемьянской – Захарова – Мира – Ленинградской и далее по маршруту в обоих направлениях;
  • движение автобусов малого класса маршрутов №№1, 7, 9м, 93 будет ограничено до остановки «ул.Мира»;
  • движение автобусов малого класса маршрута №33 будет ограничено до перекрестка ул.Окружная – ул.Зеленодольская;
  • движение автобусов малого класса маршрута №10 будет ограничено до ул.Островского, 170;
  • движение троллейбусов маршрута №8 приостановлено.

Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
2017-05-25
Второй этап VII Спартакиады учащихся по дзюдо пройдёт в Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» 26-28 мая 2017 года
 В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения со всех регионов Приволжского федерального округа
 
2017-05-25
Пензенский ЛО МВД России на транспорте начинает операцию «Дети и транспорт»
 Данная операция продлится до 2 июня 2017 года
 
2017-05-25
На стадионе «Сура» пройдут соревнования по мотокроссу
 Цель соревнований - популяризация мотоциклетного спорта
 
2017-05-25
Вспышка гриппа птиц в Камчатском крае
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-05-25
Временная схема движения в честь Дня пограничника
 Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года
 
2017-05-25
Стали известны имена номинантов Пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017»
 Очный этап Первой региональной премии «Студент года Сурского края»
 
2017-05-25
На территории Ленинского района города Пензы состоялся очередной межведомственный рейд по семьям, находящимся в социально-опасном положении
 Рейд проводился по домам, расположенным по улице Островского, Фурманова и Вяземского
 
2017-05-25
В ходе мониторинговых мероприятий выявлены нарушения в сфере реализации алкогольной продукции
 Министерство сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-25
Необходимо дополнить Книгу памяти Пензенской области
 Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам внесения изменений и дополнений в Книгу памяти Пензенской области
 
2017-05-25
«Международный день пропавших детей»
 Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается этот день
 
2017-05-25
Руководитель строительной компании признан виновным в невыплате заработной платы работникам
 В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 351 человек
 
2017-05-25
28 мая будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов
 В связи с проведением спортивно-массового мероприятия, посвященного единому Дню велопарадов в России
 
2017-05-25
Губернатор поздравил с праздником «Последний звонок» учеников, родителей и педагогический состав средней школы №1 рабочего поселка Мокшан
 В этом году «последний звонок» прозвучал для 10,3 тысяч выпускников девятых классов и свыше пяти тысяч одиннадцатиклассников
 
2017-05-25
День славянской письменности и культуры
На «Юбилейной» площади для пензенцев спел хор из 500 человек
 
2017-05-25
Безопасное колесо
На базе ДЮЦ «Спутник» состоялся городской конкурс юных инспекторов движения
 

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