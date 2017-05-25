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Руководитель строительной компании признан виновным в невыплате заработной платы работникам
Сегодня в Пензе
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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора 11 строительных организаций города Пензы . Он признан виновным в полной и частичной невыплате заработной платы (ч.1, 2 ст. 145.1 УК РФ). Следствием и судом установлено, что руководитель строительных организаций, имея реальную финансовую возможность, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с июня 2015 года по январь 2016 года полностью и частично не выплачивал заработную плату работникам. В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 351 человек. Общая сумма задолженности составила более 29,5 млн. рублей. В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме, а также им был погашен ущерб перед работниками на сумму порядка 27 млн. рублей. Кроме того, следственными органами в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, установлено имущество руководителя предприятий, на которое наложен арест. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора 11 строительных организаций города Пензы . Он признан виновным в полной и частичной невыплате заработной платы (ч.1, 2 ст. 145.1 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что руководитель строительных организаций, имея реальную финансовую возможность, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с июня 2015 года по январь 2016 года полностью и частично не выплачивал заработную плату работникам.
В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 351 человек.
Общая сумма задолженности составила более 29,5 млн. рублей.
В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме, а также им был погашен ущерб перед работниками на сумму порядка 27 млн. рублей.
Кроме того, следственными органами в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, установлено имущество руководителя предприятий, на которое наложен арест.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 25 мая 2017
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