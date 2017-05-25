Руководитель строительной компании признан виновным в невыплате заработной платы работникам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора 11 строительных организаций города Пензы . Он признан виновным в полной и частичной невыплате заработной платы (ч.1, 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что руководитель строительных организаций, имея реальную финансовую возможность, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с июня 2015 года по январь 2016 года полностью и частично не выплачивал заработную плату работникам.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 351 человек.

Общая сумма задолженности составила более 29,5 млн. рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме, а также им был погашен ущерб перед работниками на сумму порядка 27 млн. рублей.

Кроме того, следственными органами в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, установлено имущество руководителя предприятий, на которое наложен арест.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.