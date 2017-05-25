«Международный день пропавших детей»

Такая необходимость возникла с тем, что бы обратить внимание общества на эту проблему.

Как показывает практика, зачастую дети сами убегают из дома. Причиной может служить простая ссора с родителями или желание посмотреть мир. Но бывают случаи, когда родители сами оставляют своих детей без присмотра. И в тех и других случаях дети могут стать жертвой преступления. Расследование преступлений в отношении несовершеннолетних является приоритетным направлением деятельности следственного управления СК России по Пензенской области. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами, общественными организациями, гражданами следственным управлением принимаются все необходимые меры, направленные на установление местонахождения ребенка.

Активную помощь правоохранительным органам в розыске пропавших без вести детей оказывает пензенский поисковый отряд волонтеров «Лиза Алерт».

В Пензенской области с начала года в региональное следственное управление СКР поступило 43 сообщения об исчезновении несовершеннолетних. В основном безвестно отсутствующие несовершеннолетние устанавливаются в течение суток. В некоторых случаях дети сбегали несколько раз подряд (это, как правило, воспитанники детского дома).

Как показывает анализ данных сообщений, основной возраст пензенских «бегунков» – 14-17 лет. Несовершеннолетние ребята чувствуют себя достаточно взрослыми, чтобы начать самостоятельно распоряжаться своей жизнью, принимать взрослые решения. Большинство беглецов приходится на воспитанников детских домов. Дети покидают их не потому, что их не устраивают условия жизни или отношение сотрудников, просто им становится скучно в учреждении, надоедает режим и хочется скорее начать жить самостоятельно.

Следует отметить, что успех работы по розыску ребенка зависит, прежде всего, от своевременного информирования правоохранительных органов о его безвестном исчезновении. Данное сообщение должно быть принято незамедлительно независимо от срока и места исчезновения ребенка. Ссылка на то, что заявление может быть принято только через три дня после его пропажи, не состоятельна. Такое требование не содержится ни в одном нормативно-правовом акте.

При поступлении сообщения о безвестном исчезновении ребенка в полицию, оно после регистрации передается в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в следственный орган Следственного комитета.

По каждому факту безвестного исчезновения ребенка следователи СК проводят тщательную проверку и если имеются основания, возбуждаются уголовные дела, расследование которых находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Пензенской области.

Обращаемся ко всем гражданам не оставаться в стороне от нашей общей проблемы, оказывать посильную помощь в розыске пропавших детей, ведь только совместными усилиями мы сможем уберечь наших детей от преступного посягательства. Контактные телефоны:

Дежурная служба следственного управления (8412) 36-17-02

телефонная линия «Ребенок в опасности» (8412) 36-17-19.

Поисковый отряд «Лиза Алерт -Пенза» - прямой бесплатный номер 8-800-700-54-52