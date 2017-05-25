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 Пятница, 26 мая 2017
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Необходимо дополнить Книгу памяти Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам внесения изменений и дополнений в Книгу памяти Пензенской области под председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Василия Трохина  было посвящено вопросам запуска создаваемого сайта Книги памяти Пензенской области, подготовки и обучения специалистов по организации акции выверки Книги памяти, а также создания системы поиска родственников участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Как сообщил администратор сайта Книги памяти Пензенской области, член профильной рабочей группы при Правительстве Пензенской области Сергей Дворянкин, «объем предстоящей работы по обработке и уточнению данных на защитников Отечества очень велик  - на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны было призвано около 300 000 человек. На настоящий момент требуется внесение уточненийв Книгу памяти, а для этого необходимо активно привлекать добровольцев».

«Ежегодно поисковые отряды как Пензенской области, так и других регионов поднимают тысячи останков бойцов и командиров не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны и числившихся пропавшими без вести. Установить имя удается только у части из них, еще реже удается обнаружить родственников. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы Книга памяти Пензенской области своевременно дополнялась новой информацией», – отметил Василий Трохин.

По итогам заседания рабочей группы принято решение об усилении взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления, образовательных организаций, краеведческих музеев и архивных учреждений в целях организации совместной работы по информационному наполнению Книги памяти как важной составляющей в деле увековечения памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

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