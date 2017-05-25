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В ходе мониторинговых мероприятий выявлены нарушения в сфере реализации алкогольной продукции
Сегодня в Пензе
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Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» провели мониторинг предприятий торговли и общественного питания города Пензы. В ходе мониторинговых мероприятий в торговом объекте – магазине, расположенном в Ленинском районе города Пензы, установлен факт продажи алкогольной продукции – водки «Русская валюта» емкостью 0,25 л по цене 135 рублей без лицензии. Информация о выявленном нарушении в оперативном порядке направлена в отделение полиции. Напомним, что по поручению главы региона Ивана Белозерцева в еженедельном режиме областным аграрным ведомством ведется работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории муниципальных образований, а также ведется кампания по профилактике правонарушений в данной сфере.
Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» провели мониторинг предприятий торговли и общественного питания города Пензы. В ходе мониторинговых мероприятий в торговом объекте – магазине, расположенном в Ленинском районе города Пензы, установлен факт продажи алкогольной продукции – водки «Русская валюта» емкостью 0,25 л по цене 135 рублей без лицензии. Информация о выявленном нарушении в оперативном порядке направлена в отделение полиции.
Напомним, что по поручению главы региона Ивана Белозерцева в еженедельном режиме областным аграрным ведомством ведется работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории муниципальных образований, а также ведется кампания по профилактике правонарушений в данной сфере.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 25 мая 2017
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