На территории Ленинского района города Пензы состоялся очередной межведомственный рейд по семьям, находящимся в социально-опасном положении

В инспекции участвовали специалисты отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы, главный специалист по профилактике правонарушений администрации Ленинского района города Пензы, главный специалист отдела ГО и ЧС района, инспектор ПДН ОП № 1 города Пензы.

Рейд проводился по домам, расположенным по улице Островского, Фурманова и Вяземского. По месту жительства посетили 18 неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете, в том числе 3 семьи, в которых есть граждане, состоящие на учете в уголовно исполнительной инспекции.

Во всех семьях были проведены профилактические беседы с родителями и детьми о ведении здорового образа жизни, о недопустимости употребления спиртных напитков, о безопасном поведении детей на улицах города, соблюдении пожарной безопасности дома.

Также в ходе рейда специалисты Центра дали разъяснения по вопросам оказания социальной помощи. Сотрудники Центра провели мониторинг летней занятости несовершеннолетних, побеседовали об организации досуга детей и подростков в период летних каникул и их возможном трудоустройстве. Всем несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и нуждающимся в организационном отдыхе в летнее время, были предложены бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря. С условно осужденными гражданами были проведены беседы о выполнений условий условно - досрочного освобождения и необходимости вовремя отмечаться.