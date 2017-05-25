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Стали известны имена номинантов Пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017»
Сегодня в Пензе
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По итогам заочного этапа, стали известны имена номинантов Пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017». Участники, успешно прошедшие конкурсный отбор и допущенные к участию в очном этапе, приглашены на собеседование. В процессе собеседования каждому конкурсанту в рамках своей номинации предстоит представить профессиональным жюри свои портфолио, а также увлечения и достижения в формате «визитной карточки» или презентации. Поборются в очном этапе за звание лучшего в каждой из 8 номинаций и Гран-при «Студент года Сурского края – 2017» 53 учащихся пензенских вузов.
По итогам заочного этапа, стали известны имена номинантов Пензенской региональной премии «Студент года Сурского края – 2017». Участники, успешно прошедшие конкурсный отбор и допущенные к участию в очном этапе, приглашены на собеседование.
В процессе собеседования каждому конкурсанту в рамках своей номинации предстоит представить профессиональным жюри свои портфолио, а также увлечения и достижения в формате «визитной карточки» или презентации.
Поборются в очном этапе за звание лучшего в каждой из 8 номинаций и Гран-при «Студент года Сурского края – 2017» 53 учащихся пензенских вузов.
Новость: Студент Года 25 мая 2017
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