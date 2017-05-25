Временная схема движения в честь Дня пограничника

В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, во время проведения публичных мероприятий, посвященных празднованию 99-ой годовщины со дня образования Пограничной службы ФСБ России, утверждена временная схема движения.

Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года на участках автомобильных дорог:

по ул.Московской на участке от ул. Октябрьской до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Октябрьская на участке от ул. Володарского до ул. Московская.

Кроме того, временное прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Суворова с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года.

А также временную схему организации дорожного движения согласно приложению № 2 к настоящему приказу, предусматривающую прекращение движения автотранспортных средств по участкам автомобильных дорог 28 мая 2017 года с 09.45 до 11.00 часов;