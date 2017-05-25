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Временная схема движения в честь Дня пограничника
Сегодня в Пензе
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В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, во время проведения публичных мероприятий, посвященных празднованию 99-ой годовщины со дня образования Пограничной службы ФСБ России, утверждена временная схема движения. Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года на участках автомобильных дорог: Кроме того, временное прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Суворова с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года. А также временную схему организации дорожного движения согласно приложению № 2 к настоящему приказу, предусматривающую прекращение движения автотранспортных средств по участкам автомобильных дорог 28 мая 2017 года с 09.45 до 11.00 часов;
В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, во время проведения публичных мероприятий, посвященных празднованию 99-ой годовщины со дня образования Пограничной службы ФСБ России, утверждена временная схема движения.
Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года на участках автомобильных дорог:
Кроме того, временное прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Суворова с 22.00 часов 27 мая 2017 года до 11.00 часов 28 мая 2017 года.
А также временную схему организации дорожного движения согласно приложению № 2 к настоящему приказу, предусматривающую прекращение движения автотранспортных средств по участкам автомобильных дорог 28 мая 2017 года с 09.45 до 11.00 часов;
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
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