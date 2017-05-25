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Вспышка гриппа птиц в Камчатском крае
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в мае 2017 года на территорию Камчатского края поступила продукция - филе грудки индейки монолит замороженное, производитель ООО «Евродон» (место нахождения: Ростовская область, Октябрьский район, п.Интернациональный, ул.Ясеневая, д.2), даты выработки февраль 2017 года. От продукции отобраны образцы и направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исключения генома вируса гриппа А (подтип Н5). По результатам исследований в ОТ-ПЦР (заключение о проведенных исследованиях от 23.05.2017 №01-12/4665) в образцах подтвержден геном вируса гриппа А (подтип Н5).
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в мае 2017 года на территорию Камчатского края поступила продукция - филе грудки индейки монолит замороженное, производитель ООО «Евродон» (место нахождения: Ростовская область, Октябрьский район, п.Интернациональный, ул.Ясеневая, д.2), даты выработки февраль 2017 года. От продукции отобраны образцы и направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исключения генома вируса гриппа А (подтип Н5).
По результатам исследований в ОТ-ПЦР (заключение о проведенных исследованиях от 23.05.2017 №01-12/4665) в образцах подтвержден геном вируса гриппа А (подтип Н5).
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 25 мая 2017
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