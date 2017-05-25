На стадионе «Сура» пройдут соревнования по мотокроссу

28 мая 2017 года в 23-й раз на мотостадионе «Сура» пройдут традиционные Открытые городские лично - командные соревнования по мотокроссу на Кубок Управления образования города Пензы, посвященные Дню Победы.

Цель соревнований - популяризация мотоциклетного спорта, привлечение молодежи к занятиям мотоспортом и выявление сильнейших спортсменов России. Соревнования проводятся в 6-х классах мотоциклов:

· В классе 50 куб.см – (мальчики);

· В классе 65 куб.см – (мальчики);

· в классе «Питбайк» – (юноши);

· в классе 85 куб. см -( юноши);

· класс «OPEN» - (юноши);

· класс «Любители» - (юноши).

Возраст участников соревнований от 5 лет до 18 лет и старше.

Соревнования проводятся в личном первенстве в два заезда для всех классов мотоциклов. Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранными всеми членами команды. Ежегодно в соревнованиях принимают участие до 100 спортсменов из более 10 регионов России: Самары, Тамбова, Саратова, Волгограда, Москвы, Мордовии и др.

Традиционно город Пензу на соревнованиях представляют мотоспортсмены МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы и РОО «Федерация мотоциклетного спорта» Пензенской области.

Пензенские спортсмены постоянно занимают ведущие места в Российском рейтинге мотоспорта. Победителями прошлогодних соревнований по мотокроссу стали команды СК «Сура» и МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы.