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На стадионе «Сура» пройдут соревнования по мотокроссу
Сегодня в Пензе
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28 мая 2017 года в 23-й раз на мотостадионе «Сура» пройдут традиционные Открытые городские лично - командные соревнования по мотокроссу на Кубок Управления образования города Пензы, посвященные Дню Победы. Цель соревнований - популяризация мотоциклетного спорта, привлечение молодежи к занятиям мотоспортом и выявление сильнейших спортсменов России. Соревнования проводятся в 6-х классах мотоциклов: · В классе 50 куб.см – (мальчики); · В классе 65 куб.см – (мальчики); · в классе «Питбайк» – (юноши); · в классе 85 куб. см -( юноши); · класс «OPEN» - (юноши); · класс «Любители» - (юноши). Возраст участников соревнований от 5 лет до 18 лет и старше. Соревнования проводятся в личном первенстве в два заезда для всех классов мотоциклов. Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранными всеми членами команды. Ежегодно в соревнованиях принимают участие до 100 спортсменов из более 10 регионов России: Самары, Тамбова, Саратова, Волгограда, Москвы, Мордовии и др. Традиционно город Пензу на соревнованиях представляют мотоспортсмены МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы и РОО «Федерация мотоциклетного спорта» Пензенской области. Пензенские спортсмены постоянно занимают ведущие места в Российском рейтинге мотоспорта. Победителями прошлогодних соревнований по мотокроссу стали команды СК «Сура» и МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы.
28 мая 2017 года в 23-й раз на мотостадионе «Сура» пройдут традиционные Открытые городские лично - командные соревнования по мотокроссу на Кубок Управления образования города Пензы, посвященные Дню Победы.
Цель соревнований - популяризация мотоциклетного спорта, привлечение молодежи к занятиям мотоспортом и выявление сильнейших спортсменов России. Соревнования проводятся в 6-х классах мотоциклов:
· В классе 50 куб.см – (мальчики);
· В классе 65 куб.см – (мальчики);
· в классе «Питбайк» – (юноши);
· в классе 85 куб. см -( юноши);
· класс «OPEN» - (юноши);
· класс «Любители» - (юноши).
Возраст участников соревнований от 5 лет до 18 лет и старше.
Соревнования проводятся в личном первенстве в два заезда для всех классов мотоциклов. Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранными всеми членами команды. Ежегодно в соревнованиях принимают участие до 100 спортсменов из более 10 регионов России: Самары, Тамбова, Саратова, Волгограда, Москвы, Мордовии и др.
Традиционно город Пензу на соревнованиях представляют мотоспортсмены МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы и РОО «Федерация мотоциклетного спорта» Пензенской области.
Пензенские спортсмены постоянно занимают ведущие места в Российском рейтинге мотоспорта. Победителями прошлогодних соревнований по мотокроссу стали команды СК «Сура» и МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 25 мая 2017
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