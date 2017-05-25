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Пензенский ЛО МВД России на транспорте начинает операцию «Дети и транспорт»
Сегодня в Пензе
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Основная задача проведения такого мероприятия: выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность. Данная операция предусматривает профилактические рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах, перегонах, с целью выявления безнадзорных и беспризорных подростков, находящихся на объектах транспорта и помещение их в специализированные детские учреждения, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных правонарушений, в употребление спиртных напитков. В ходе операции, будут проведены мероприятия по недопущению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, а также транспортных правонарушений. В учебных заведениях расположенных вблизи объектов транспорта, в преддверии летних каникул, проведут профилактические беседы и лекции на тему по безопасному поведению детей и подростков на объектах транспорта: - Проведение с родителями и другими законными представителями несовершеннолетних бесед по разъяснению ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также по транспортным правонарушениям, которые совершают подростки на объектах железнодорожного транспорта – это одна из задач проведения профилактической операции. В первую очередь мы встретимся с родителями или законными представителями несовершеннолетних, которые уже попадали в поле зрения транспортной полиции, - разъясняет задачи операции начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.
Основная задача проведения такого мероприятия: выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.
Данная операция предусматривает профилактические рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах, перегонах, с целью выявления безнадзорных и беспризорных подростков, находящихся на объектах транспорта и помещение их в специализированные детские учреждения, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных правонарушений, в употребление спиртных напитков. В ходе операции, будут проведены мероприятия по недопущению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, а также транспортных правонарушений.
В учебных заведениях расположенных вблизи объектов транспорта, в преддверии летних каникул, проведут профилактические беседы и лекции на тему по безопасному поведению детей и подростков на объектах транспорта:
- Проведение с родителями и другими законными представителями несовершеннолетних бесед по разъяснению ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также по транспортным правонарушениям, которые совершают подростки на объектах железнодорожного транспорта – это одна из задач проведения профилактической операции. В первую очередь мы встретимся с родителями или законными представителями несовершеннолетних, которые уже попадали в поле зрения транспортной полиции, - разъясняет задачи операции начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.
Новость: Модякова Елена 25 мая 2017
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