Пензенский ЛО МВД России на транспорте начинает операцию «Дети и транспорт»

Основная задача проведения такого мероприятия: выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

Данная операция предусматривает профилактические рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах, перегонах, с целью выявления безнадзорных и беспризорных подростков, находящихся на объектах транспорта и помещение их в специализированные детские учреждения, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных правонарушений, в употребление спиртных напитков. В ходе операции, будут проведены мероприятия по недопущению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, а также транспортных правонарушений.

В учебных заведениях расположенных вблизи объектов транспорта, в преддверии летних каникул, проведут профилактические беседы и лекции на тему по безопасному поведению детей и подростков на объектах транспорта:

- Проведение с родителями и другими законными представителями несовершеннолетних бесед по разъяснению ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также по транспортным правонарушениям, которые совершают подростки на объектах железнодорожного транспорта – это одна из задач проведения профилактической операции. В первую очередь мы встретимся с родителями или законными представителями несовершеннолетних, которые уже попадали в поле зрения транспортной полиции, - разъясняет задачи операции начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.