Второй этап VII Спартакиады учащихся по дзюдо пройдёт в Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» 26-28 мая 2017 года

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения со всех регионов Приволжского федерального округа. Пензенская область будет представлена 14 дзюдоистами из Пензы, Кузнецка и Чаадаевки.

Юноши будут вести борьбу за победу в 9 весовых категориях и 8 – девушки. 27 мая пройдут личные поединки на 4 татами.

По итогам будет определен победитель, который станет участником отбора на III этапе Спартакиады (финал).