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Второй этап VII Спартакиады учащихся по дзюдо пройдёт в Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» 26-28 мая 2017 года
Сегодня в Пензе
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В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения со всех регионов Приволжского федерального округа. Пензенская область будет представлена 14 дзюдоистами из Пензы, Кузнецка и Чаадаевки. Юноши будут вести борьбу за победу в 9 весовых категориях и 8 – девушки. 27 мая пройдут личные поединки на 4 татами. По итогам будет определен победитель, который станет участником отбора на III этапе Спартакиады (финал).
В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2001–2002 годов рождения со всех регионов Приволжского федерального округа. Пензенская область будет представлена 14 дзюдоистами из Пензы, Кузнецка и Чаадаевки.
Юноши будут вести борьбу за победу в 9 весовых категориях и 8 – девушки. 27 мая пройдут личные поединки на 4 татами.
По итогам будет определен победитель, который станет участником отбора на III этапе Спартакиады (финал).
Новость: Эдуард Копылов 25 мая 2017
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