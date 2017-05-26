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Проводится работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Сегодня в Пензе
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Ежегодно Социальным управлением города Пензы и подведомственными учреждениями проводится работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Специалистами учреждений социального обслуживания населения города с целью подготовки к летней оздоровительной кампании проводится разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о наличии путевок для детей, о типах организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, о предоставляемых детям услугах по обеспечению отдыха и оздоровления. В 2017 году Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области для детей города Пензы, находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 1064 путевки в организации отдыха и оздоровления детей: Кроме того, Социальным управлением города Пензы путем проведения конкурсных процедур за счет средств бюджета города Пензы закуплены 300 путевок в ДОЛ «Заря» для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих в межведомственной базе ДЕСОП и на профилактическом учете в учреждениях социального обслуживания населения города Пензы. На 26 мая в учреждения социального обслуживания обратились с заявлениями 1782 родителя. Основным критерием предоставления путевок является малообеспеченность семьи. К малообеспеченным относятся семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по Пензенской области. Специалисты учреждений социального обслуживания города Пензы осуществляют: Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении путевки на оздоровление ребенка осуществляет комиссия по распределению путевок. Выдача путевок родителям детей (законным представителям) производится в соответствии с очередностью. За более подробной информацией об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации можно обратиться в учреждения социального обслуживания: - МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы, ул. Складская, 19, тел. 98-49-07
Ежегодно Социальным управлением города Пензы и подведомственными учреждениями проводится работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Специалистами учреждений социального обслуживания населения города с целью подготовки к летней оздоровительной кампании проводится разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о наличии путевок для детей, о типах организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, о предоставляемых детям услугах по обеспечению отдыха и оздоровления.
В 2017 году Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области для детей города Пензы, находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 1064 путевки в организации отдыха и оздоровления детей:
Кроме того, Социальным управлением города Пензы путем проведения конкурсных процедур за счет средств бюджета города Пензы закуплены 300 путевок в ДОЛ «Заря» для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих в межведомственной базе ДЕСОП и на профилактическом учете в учреждениях социального обслуживания населения города Пензы.
На 26 мая в учреждения социального обслуживания обратились с заявлениями 1782 родителя.
Основным критерием предоставления путевок является малообеспеченность семьи. К малообеспеченным относятся семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по Пензенской области.
Специалисты учреждений социального обслуживания города Пензы осуществляют:
Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении путевки на оздоровление ребенка осуществляет комиссия по распределению путевок. Выдача путевок родителям детей (законным представителям) производится в соответствии с очередностью.
За более подробной информацией об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации можно обратиться в учреждения социального обслуживания:
- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы, ул. Складская, 19, тел. 98-49-07
Новость: Администрация города Пензы 26 мая 2017
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