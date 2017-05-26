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 Суббота, 27 мая 2017
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Проводится работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Сегодня в Пензе
 

Ежегодно Социальным управлением города Пензы и подведомственными учреждениями проводится работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Специалистами учреждений социального обслуживания населения города с целью подготовки к летней оздоровительной кампании проводится разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о наличии путевок для детей, о типах организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, о предоставляемых детям услугах по обеспечению отдыха и оздоровления. 

В 2017 году Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области для детей города Пензы, находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 1064 путевки в организации отдыха и оздоровления детей: 
- ДОЦ «Белка» -222 путевки; 

  • ДОЛ «Солнечная долина» - 432 путевки; 
  • ДОЛ «Сосновый бор» - 70 путевок; 
  • ДОЛ «Заря»- 196 путевок; 
  • ООО пансионат «Приморский» - 144 путевки. 

Кроме того, Социальным управлением города Пензы путем проведения конкурсных процедур за счет средств бюджета города Пензы закуплены 300 путевок в ДОЛ «Заря» для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих в межведомственной базе ДЕСОП и на профилактическом учете в учреждениях социального обслуживания населения города Пензы. 

На 26 мая в учреждения социального обслуживания обратились с заявлениями 1782 родителя.

Основным критерием предоставления путевок является малообеспеченность семьи. К малообеспеченным относятся семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по Пензенской области. 

Специалисты учреждений социального обслуживания города Пензы осуществляют: 

  • прием заявлений на выдачу путевок; 
  • учет детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении; 
  • устанавливают очередность нуждающихся в оздоровлении детей в зависимости от даты подачи заявления и в соответствии с журналом учета; 
  • прием, регистрацию и хранение документов, необходимых для выдачи путевок: копии паспортов родителей, копии свидетельств о рождении, справки о доходах, документы о состоянии здоровья ребенка; 
  • социальный патронаж семей с целью составления акта обследования материально-бытовых условий. 

Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении путевки на оздоровление ребенка осуществляет комиссия по распределению путевок. Выдача путевок родителям детей (законным представителям) производится в соответствии с очередностью. 

За более подробной информацией об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации можно обратиться в учреждения социального обслуживания: 

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы, ул. Складская, 19, тел. 98-49-07 
Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов; 

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы, ул. Крупской, 5а, тел. 48-23-24; 
Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов; 

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района города Пензы, ул. ИТР. 1б, тел. 98-05-98; 
Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов; 

- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» первомайского района города Пензы, ул. Куйбышева, 15, тел. 56-46-72. 
Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов. 

Новость: Администрация города Пензы 26 мая 2017
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