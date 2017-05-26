Ежегодно Социальным управлением города Пензы и подведомственными учреждениями проводится работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Специалистами учреждений социального обслуживания населения города с целью подготовки к летней оздоровительной кампании проводится разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о наличии путевок для детей, о типах организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, о предоставляемых детям услугах по обеспечению отдыха и оздоровления.

В 2017 году Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области для детей города Пензы, находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 1064 путевки в организации отдыха и оздоровления детей:

- ДОЦ «Белка» -222 путевки;

ДОЛ «Солнечная долина» - 432 путевки;

ДОЛ «Сосновый бор» - 70 путевок;

ДОЛ «Заря»- 196 путевок;

ООО пансионат «Приморский» - 144 путевки.

Кроме того, Социальным управлением города Пензы путем проведения конкурсных процедур за счет средств бюджета города Пензы закуплены 300 путевок в ДОЛ «Заря» для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих в межведомственной базе ДЕСОП и на профилактическом учете в учреждениях социального обслуживания населения города Пензы.

На 26 мая в учреждения социального обслуживания обратились с заявлениями 1782 родителя.

Основным критерием предоставления путевок является малообеспеченность семьи. К малообеспеченным относятся семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по Пензенской области.

Специалисты учреждений социального обслуживания города Пензы осуществляют:

прием заявлений на выдачу путевок;

учет детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении;

устанавливают очередность нуждающихся в оздоровлении детей в зависимости от даты подачи заявления и в соответствии с журналом учета;

прием, регистрацию и хранение документов, необходимых для выдачи путевок: копии паспортов родителей, копии свидетельств о рождении, справки о доходах, документы о состоянии здоровья ребенка;

социальный патронаж семей с целью составления акта обследования материально-бытовых условий.

Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении путевки на оздоровление ребенка осуществляет комиссия по распределению путевок. Выдача путевок родителям детей (законным представителям) производится в соответствии с очередностью.

За более подробной информацией об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации можно обратиться в учреждения социального обслуживания:

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы, ул. Складская, 19, тел. 98-49-07

Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов;



- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы, ул. Крупской, 5а, тел. 48-23-24;

Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов;



- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района города Пензы, ул. ИТР. 1б, тел. 98-05-98;

Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов;



- МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» первомайского района города Пензы, ул. Куйбышева, 15, тел. 56-46-72.

Режим работы: пн.-пт с 8 часов до 17 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов.