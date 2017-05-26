В малом зале администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства

Поздравляя представителей малого и среднего бизнеса, присутствующих в зале, глава администрации города Виктор Кувайцев сказал: «День российского предпринимательства, как государственный праздник возник недавно, но его статус показывает, насколько большое значение имеет предпринимательство для российской экономики. Недаром Президентом страны 2018 год объявлен годом Предпринимательства в России.

Сегодня пензенские предприниматели – это более 30 тысяч предприятий с численностью занятых свыше 94 тысяч рабочих мест, что составляет 40 процентов от общего числа занятых в областном центре.Как отметил губернатор Иван Белозерцев 24 мая, открывая Форум предпринимателей Пензенской области, власть поддерживала, и будет поддерживать малый и средний бизнес, рассчитывая при этом на активную позицию и социальную ответственность бизнесменов».

Виктор Николаевич отметил, что для всех пензенцев нет более важной задачи, чем сделать город по-настоящему красивым, благоустроенным, удобным для проживания.

- Вы работаете в разных отраслях, которые объединяет социальное значение вашего труда. От того насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя, - подчеркнул глава администрации города, пожелав присутствующим стабильной работы, новых достижений, свершения намеченных планов, здоровья и благополучия.



Затем состоялась церемония вручения почетных грамот, благодарностей, цветов и подарков.