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В малом зале администрации города состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства
Сегодня в Пензе
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Поздравляя представителей малого и среднего бизнеса, присутствующих в зале, глава администрации города Виктор Кувайцев сказал: «День российского предпринимательства, как государственный праздник возник недавно, но его статус показывает, насколько большое значение имеет предпринимательство для российской экономики. Недаром Президентом страны 2018 год объявлен годом Предпринимательства в России. Сегодня пензенские предприниматели – это более 30 тысяч предприятий с численностью занятых свыше 94 тысяч рабочих мест, что составляет 40 процентов от общего числа занятых в областном центре.Как отметил губернатор Иван Белозерцев 24 мая, открывая Форум предпринимателей Пензенской области, власть поддерживала, и будет поддерживать малый и средний бизнес, рассчитывая при этом на активную позицию и социальную ответственность бизнесменов». Виктор Николаевич отметил, что для всех пензенцев нет более важной задачи, чем сделать город по-настоящему красивым, благоустроенным, удобным для проживания. - Вы работаете в разных отраслях, которые объединяет социальное значение вашего труда. От того насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя, - подчеркнул глава администрации города, пожелав присутствующим стабильной работы, новых достижений, свершения намеченных планов, здоровья и благополучия.
Поздравляя представителей малого и среднего бизнеса, присутствующих в зале, глава администрации города Виктор Кувайцев сказал: «День российского предпринимательства, как государственный праздник возник недавно, но его статус показывает, насколько большое значение имеет предпринимательство для российской экономики. Недаром Президентом страны 2018 год объявлен годом Предпринимательства в России.
Сегодня пензенские предприниматели – это более 30 тысяч предприятий с численностью занятых свыше 94 тысяч рабочих мест, что составляет 40 процентов от общего числа занятых в областном центре.Как отметил губернатор Иван Белозерцев 24 мая, открывая Форум предпринимателей Пензенской области, власть поддерживала, и будет поддерживать малый и средний бизнес, рассчитывая при этом на активную позицию и социальную ответственность бизнесменов».
Виктор Николаевич отметил, что для всех пензенцев нет более важной задачи, чем сделать город по-настоящему красивым, благоустроенным, удобным для проживания.
- Вы работаете в разных отраслях, которые объединяет социальное значение вашего труда. От того насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя, - подчеркнул глава администрации города, пожелав присутствующим стабильной работы, новых достижений, свершения намеченных планов, здоровья и благополучия.
Новость: Администрация города Пензы 26 мая 2017
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