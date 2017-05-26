В общеобразовательных учреждениях Никольского района прозвенел Последний школьный звонок

Этот учебный год стал последним школьным годом для 107 одиннадцатиклассников. Обучение в 9-х классах завершили 235 выпускников.

С окончанием учебного года ребят поздравили представители администрации Никольского района, Управления образования администрации Никольского района, главы администраций сельских поселений, педагоги и родители. На празднике присутствовали выпускники прошлых лет, депутаты Собрания представителей Никольского района и Комитетов местного самоуправления.

Глава администрации Никольского района Людмила Линина обратилась с напутственным словом к выпускникам Никольской средней школы №2.

"Открывая новую страницу своей жизни, не забывайте родную школу, не теряйте связи с наставниками, вложившими в вас частицу своей души. Благодаря им вы обрели не только знания, но и нечто не менее ценное – дружбу, богатый опыт человеческого общения и преодоления первых трудностей, вкус первых значимых побед", - отметила в своем выступлении Людмила Валентиновна.

На торжественных линейках прозвучали теплые поздравления в адрес выпускников, зачитаны приказы об их допуске к государственным экзаменам.

Ряд педагогов был отмечен благодарностью главы администрации Никольского района за многолетний добросовестный труд, большой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. Также были отмечены учащиеся образовательных организаций района, добившиеся особых успехов в учебе и принимавшие активное участие в общественной и культурной жизни школы и района.

Последний звонок – это не только школьный праздник, это новая глава в жизни, новый волнующий этап, с которого все только начинается.