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В школах Кузнецкого района 25 мая прозвенел последний звонок для 80 одинадцатиклассников
Сегодня в Пензе
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В школе с. Махалино на празднике почетными гостями стали заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин. Олег Васильевич вручил лучшим ученикам, активным родителям и творческим педагогам благодарственные письма от Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева. А команда учащихся 7 класса, победитель областного этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания - 2017» , получила от заместителя председателя правительства в подарок рюкзаки. Ребята будут принимать участие во Всероссийском этапе соревнований «Президентские состязания - 2017» в г. Анапа. Благодарственными письмами от главы администрации Кузнецкого района В.В.Костина были отмечены учитель истории и обществознания Мухаммеджанова Лилия Хамзеевна, участник фестиваля-конкурса «Успешная семья-2017» семья Обрывалиных, ученик 11 класса Шориков Владислав Андреевич, призёр Международного конкурса по скоростному программированию на языке Java. Валерий Владимирович пожелал выпускникам найти себя во взрослой жизни, получить любимую профессию и выразил уверенность в том, что каждый из выпускников будет и дальше поднимать престиж своей школы и района.
В школе с. Махалино на празднике почетными гостями стали заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.
Олег Васильевич вручил лучшим ученикам, активным родителям и творческим педагогам благодарственные письма от Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева. А команда учащихся 7 класса, победитель областного этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания - 2017» , получила от заместителя председателя правительства в подарок рюкзаки. Ребята будут принимать участие во Всероссийском этапе соревнований «Президентские состязания - 2017» в г. Анапа.
Благодарственными письмами от главы администрации Кузнецкого района В.В.Костина были отмечены учитель истории и обществознания Мухаммеджанова Лилия Хамзеевна, участник фестиваля-конкурса «Успешная семья-2017» семья Обрывалиных, ученик 11 класса Шориков Владислав Андреевич, призёр Международного конкурса по скоростному программированию на языке Java.
Валерий Владимирович пожелал выпускникам найти себя во взрослой жизни, получить любимую профессию и выразил уверенность в том, что каждый из выпускников будет и дальше поднимать престиж своей школы и района.
Новость: Администрация Кузнецкого района 26 мая 2017
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