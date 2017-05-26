В образовательных организациях Малосердобинского района состоялся праздник «Последний звонок»

Во всех общеобразовательных организациях Малосердобинского района состоялся праздник «Последний звонок». Прозвучал он для выпускников 9-х классов и 45-и выпускников 11-х классов. С добрыми словами напутствий в адрес выпускников МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба и всех выпускников района обратились глава администрации Александр Макушкин, Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, начальник Управления образования Ирина Марменкова, первые учителя, родители. В адрес ребят звучали пожелания успешной сдачи государственной итоговой аттестации, правильности выбора дальнейшего жизненного пути. По традиции лучшие учащиеся 11-х классов и первоклассники дали последний звонок.

Новость: Администрация Малосердобинского района 26 мая 2017