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В Иссинском районе прошли торжественные мероприятия «Последний звонок»
Сегодня в Пензе
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В Лицее рабочего поселка Исса с «Последним звонком» ребят поздравил исполняющий обязанности главы администрации Иссинского района Николай Хрипунов. С поздравлениями от лица Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева к присутствующим обратился заместитель начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Дмитрий Сагайдачный. С напутственными пожеланиями к учащимся также обратились глава администрации муниципального образования рабочий поселок Исса Дмитрий Зорин, директор лицея Фярит Умяров, педагоги и родители. Слова благодарности к педагогам прозвучали из уст выпускников.
В Лицее рабочего поселка Исса с «Последним звонком» ребят поздравил исполняющий обязанности главы администрации Иссинского района Николай Хрипунов. С поздравлениями от лица Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева к присутствующим обратился заместитель начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Дмитрий Сагайдачный.
С напутственными пожеланиями к учащимся также обратились глава администрации муниципального образования рабочий поселок Исса Дмитрий Зорин, директор лицея Фярит Умяров, педагоги и родители. Слова благодарности к педагогам прозвучали из уст выпускников.
Новость: Администрация Иссинского района 26 мая 2017
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