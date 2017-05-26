В Иссинском районе прошли торжественные мероприятия «Последний звонок»

В Лицее рабочего поселка Исса с «Последним звонком» ребят поздравил исполняющий обязанности главы администрации Иссинского района Николай Хрипунов. С поздравлениями от лица Губернатора Пензенской области И.А.Белозерцева к присутствующим обратился заместитель начальника Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Дмитрий Сагайдачный.

С напутственными пожеланиями к учащимся также обратились глава администрации муниципального образования рабочий поселок Исса Дмитрий Зорин, директор лицея Фярит Умяров, педагоги и родители. Слова благодарности к педагогам прозвучали из уст выпускников.