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В школах Камешкирского района прошли торжественные линейки
Сегодня в Пензе
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В школах Камешкирского района прошли торжественные линейки, посвященные празднику «Последнего звонка». По традиции, в этот день на линейках присутствовали учителя, учащиеся и их родители, руководящие работники администрации района, представители активов сельских поселений. В МБОУ «Камешкирская средняя общеобразовательная школа» участники этого мероприятия собрались перед школой на праздничной линейке. Выпускников и учащихся в этот день поздравил глава администрации района. Сергей Николаевич в своем выступлении отметил значимость для выпускников такого шага, как окончание школы, ведь им предстоит выбрать будущую профессию, с которой они вступят во взрослую жизнь, выразил благодарность педагогам за заботу и неоценимый труд, вложенный в их знания. Затем Сергей Хазов обратился со словами признательности к родителям выпускников и вручил им благодарности за плодотворное сотрудничество со школой. Далее торжественную линейку продолжила концертная программа с участием выпускников и первоклашек. В завершении мероприятия для выпускников прозвенел последний звонок.
В школах Камешкирского района прошли торжественные линейки, посвященные празднику «Последнего звонка». По традиции, в этот день на линейках присутствовали учителя, учащиеся и их родители, руководящие работники администрации района, представители активов сельских поселений.
В МБОУ «Камешкирская средняя общеобразовательная школа» участники этого мероприятия собрались перед школой на праздничной линейке.
Выпускников и учащихся в этот день поздравил глава администрации района. Сергей Николаевич в своем выступлении отметил значимость для выпускников такого шага, как окончание школы, ведь им предстоит выбрать будущую профессию, с которой они вступят во взрослую жизнь, выразил благодарность педагогам за заботу и неоценимый труд, вложенный в их знания. Затем Сергей Хазов обратился со словами признательности к родителям выпускников и вручил им благодарности за плодотворное сотрудничество со школой.
Далее торжественную линейку продолжила концертная программа с участием выпускников и первоклашек. В завершении мероприятия для выпускников прозвенел последний звонок.
Новость: Администрация Камешкирского района 26 мая 2017
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