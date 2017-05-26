Во всех средних и основных общеобразовательных учреждениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Последнего звонка для учащихся 9-х и 11-х классов.

Праздники проходили с участием глав администраций поселений района, работников отдела образования, руководителей предприятий и организаций, депутатов комитетов органов местного самоуправления, Собрания представителей Городищенского района.

Глава администрации района Геннадий Березин присутствовал на празднике Последнего звонка в Городищенской средней школе №1. Согласно Приказу образовательного учреждения к итоговой государственной аттестации допущены 35 учащихся 11-х классов и 78 учащихся 9-х классов школы.

Обращаясь к выпускникам Геннадий Алексеевич выразил надежду и уверенность в том, что все выпускники успешно сдадут государственные экзамены и правильно выберут свой жизненный путь.

Вупускников школы также поздравили:, глава администрации г. Городище Владимир Михайлов, методист отдела образования Городищенского района Наталья Семёнушкина.

Первоклассники поздравили старших товарищей и подарили им памятные подарки. В ответном слове выпускники выразили благодарность педагогам, родителям.

В заключение мероприятия для собравшихся прозвучал последний звонок. Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями.