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Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями
Сегодня в Пензе
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Во всех средних и основных общеобразовательных учреждениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Последнего звонка для учащихся 9-х и 11-х классов. Праздники проходили с участием глав администраций поселений района, работников отдела образования, руководителей предприятий и организаций, депутатов комитетов органов местного самоуправления, Собрания представителей Городищенского района. Глава администрации района Геннадий Березин присутствовал на празднике Последнего звонка в Городищенской средней школе №1. Согласно Приказу образовательного учреждения к итоговой государственной аттестации допущены 35 учащихся 11-х классов и 78 учащихся 9-х классов школы. Обращаясь к выпускникам Геннадий Алексеевич выразил надежду и уверенность в том, что все выпускники успешно сдадут государственные экзамены и правильно выберут свой жизненный путь. Вупускников школы также поздравили:, глава администрации г. Городище Владимир Михайлов, методист отдела образования Городищенского района Наталья Семёнушкина. Первоклассники поздравили старших товарищей и подарили им памятные подарки. В ответном слове выпускники выразили благодарность педагогам, родителям. В заключение мероприятия для собравшихся прозвучал последний звонок. Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями.
Во всех средних и основных общеобразовательных учреждениях района состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Последнего звонка для учащихся 9-х и 11-х классов.
Праздники проходили с участием глав администраций поселений района, работников отдела образования, руководителей предприятий и организаций, депутатов комитетов органов местного самоуправления, Собрания представителей Городищенского района.
Глава администрации района Геннадий Березин присутствовал на празднике Последнего звонка в Городищенской средней школе №1. Согласно Приказу образовательного учреждения к итоговой государственной аттестации допущены 35 учащихся 11-х классов и 78 учащихся 9-х классов школы.
Обращаясь к выпускникам Геннадий Алексеевич выразил надежду и уверенность в том, что все выпускники успешно сдадут государственные экзамены и правильно выберут свой жизненный путь.
Вупускников школы также поздравили:, глава администрации г. Городище Владимир Михайлов, методист отдела образования Городищенского района Наталья Семёнушкина.
Первоклассники поздравили старших товарищей и подарили им памятные подарки. В ответном слове выпускники выразили благодарность педагогам, родителям.
В заключение мероприятия для собравшихся прозвучал последний звонок. Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями.
Новость: Администрация Городищенского района 26 мая 2017
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