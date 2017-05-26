В школе №1 поселка Лунино прошла торжественная линейка, посвященная празднику «Последний звонок». Почетными гостями на торжественной линейке стали врио заместителя Председателя Правительства Пензенской области Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, глава администрации Лунинского района Алексей Атясов и начальник отдела образования Наталья Чижанова. По традиции выпускников с окончанием школы поздравили директор школы Виктор Кондрашин, первоклассники, члены родительского комитета. Лучшие учащиеся были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за победы в школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях, активное участие в жизни школы и района. Прощальный вальс, круг почёта и последний школьный звонок.

Новость: Администрация Лунинского района 26 мая 2017