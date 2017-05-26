Для выпускников школ Башмаковского района прозвенел «Последний звонок»

В 9 общеобразовательных школах Башмаковского района прозвенел «Последний звонок» для 81 выпускника 11–ых классов и 209 девятиклассников.

В образовательных учреждениях района прошли торжественные линейки, на которых лучшие учащиеся были награждены почетными грамотами Отдела образования за успехи в учебе и спорте и 71 ученик получил знаки отличия ВФСК ГТО.

В школах района сложились традиции по празднованию Последнего звонка. Выпускников поздравили глава администрации Башмаковского района Александр Сергеевич Саванков, заместитель главы администрации по социальным вопросам Тамара Анатольевна Павлуткина, заместитель начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Александрович Киндаев, начальник Отдела образования Вячеслав Викторович Токарев, а также представители различных служб и ведомств района, первоклассники, родители, приглашенные гости.

С 26 мая для учащихся 9-ых, а с 29 мая 11-ых классов начнется сложная пора сдачи Единых государственных экзаменов. Пожелаем всем выпускникам удачи на экзаменах!