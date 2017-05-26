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Торжественная и волнующая атмосфера царила в школах Земетченского района в День последнего звонка
Сегодня в Пензе
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Для 114 выпускников 11-х классов района и 202 выпускников 9-х классов сегодня в школах прозвенел последний школьный звонок, который возвестил об окончании учебного года и начале новой жизненной поры: сдаче государственных экзаменов. Торжественная и волнующая атмосфера царила в школах района в День последнего звонка: повзрослевшие выпускники, задумчивые педагоги, озабоченные дальнейшей судьбой своих детей родители, многочисленные гости и учащиеся переживали еще раз момент прощания вчерашних школьников с учебой. Поздравить выпускников с праздником, напутствовать их перед дальнейшими испытаниями в жизни на линейки прибыли представители администрации района, отдела образования, успешные выпускники прошлых лет, заслуженные люди района. Глава администрации Земетчинского района Вячеслав Градов присутствовал на празднике Последнего звонка в самом крупном общеобразовательной учреждении района – Лицее р. п. Земетчино, где заканчивают школу 56 учеников. Вячеслав Александрович, поздравляя выпускников с окончанием школы, выразил надежду на то, что знания, полученные в стенах Лицея, подтвердятся высшими баллами при сдаче государственных экзаменов, и все выпускники сделают правильный жизненный выбор. Также глава администрации поблагодарил педагогов за их нелегкий труд в деле обучения и воспитания учащихся, и родителей за большую поддержку своих детей в процессе их обучения в школе. В небо взмыли воздушные шары, в последнем школьном вальсе закружились выпускники 2017 года, прощаясь с детством, со школой. Впереди – выпускные экзамены. Уже 29 мая стартует ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, а 9-е классы 26-27 мая будут сдавать в режиме ГИА иностранные языки.
Для 114 выпускников 11-х классов района и 202 выпускников 9-х классов сегодня в школах прозвенел последний школьный звонок, который возвестил об окончании учебного года и начале новой жизненной поры: сдаче государственных экзаменов.
Торжественная и волнующая атмосфера царила в школах района в День последнего звонка: повзрослевшие выпускники, задумчивые педагоги, озабоченные дальнейшей судьбой своих детей родители, многочисленные гости и учащиеся переживали еще раз момент прощания вчерашних школьников с учебой.
Поздравить выпускников с праздником, напутствовать их перед дальнейшими испытаниями в жизни на линейки прибыли представители администрации района, отдела образования, успешные выпускники прошлых лет, заслуженные люди района.
Глава администрации Земетчинского района Вячеслав Градов присутствовал на празднике Последнего звонка в самом крупном общеобразовательной учреждении района – Лицее р. п. Земетчино, где заканчивают школу 56 учеников.
Вячеслав Александрович, поздравляя выпускников с окончанием школы, выразил надежду на то, что знания, полученные в стенах Лицея, подтвердятся высшими баллами при сдаче государственных экзаменов, и все выпускники сделают правильный жизненный выбор.
Также глава администрации поблагодарил педагогов за их нелегкий труд в деле обучения и воспитания учащихся, и родителей за большую поддержку своих детей в процессе их обучения в школе.
В небо взмыли воздушные шары, в последнем школьном вальсе закружились выпускники 2017 года, прощаясь с детством, со школой. Впереди – выпускные экзамены. Уже 29 мая стартует ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, а 9-е классы 26-27 мая будут сдавать в режиме ГИА иностранные языки.
Новость: Администрация Земетченского района 26 мая 2017
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