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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 27 мая 2017
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Последний звонок в общеобразовательных организациях Наровчатского района
Сегодня в Пензе
 

Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок». 50 выпускников 11-х классов и 115 выпускников 9-х классов допущены к прохождению итоговой аттестации. 

3 выпускника 11-х классов и 11 выпускников 9-х классов являются претендентами на получение аттестата особого образца.Впереди у выпускников непростая пора, сдача государственных экзаменов и поступление в высшие и средние учебные заведения.Первый обязательный экзамен, математика (базовый уровень), у выпускников 11-х классов состоится 31 мая; у выпускников 9-х классов, русский язык, 30 мая 2017 года.

Новость: Администрация Наровчатского района 26 мая 2017
2017-05-26
В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония награждения организаторов и участников проведения творческих акций, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы
 Творческим работникам театра вручены благодарности за участие в мероприятиях в честь Дня Победы
 
2017-05-26
Молодежный микс
 В День последнего школьного звонка состоялся концерт
 
2017-05-26
Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района
 Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни
 
2017-05-26
«Квест – игра» для школьников, посвященная «Последнему звонку» прошла в Каменском районе
 По итогам игры все участники получили сладкие призы
 
2017-05-26
В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка
 По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников
 
2017-05-26
На центральной площади р.п. Пачелма прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
 Завершилось мероприятие праздничной дискотекой
 
2017-05-26
Звучали поздравления, приятные слова напутствий и звон колокольчика
 В школах Нижнеломовского района состоялся праздник Последнего звонка
 
2017-05-26
Последний звонок в общеобразовательных организациях Наровчатского района
 Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок»
 
2017-05-26
Торжественная и волнующая атмосфера царила в школах Земетченского района в День последнего звонка
 В школах Земетчинского района прозвенел последний школьный звонок
 
2017-05-26
Для выпускников школ Башмаковского района прозвенел «Последний звонок»
 В образовательных учреждениях района прошли торжественные линейки
 
2017-05-26
Прощальный вальс, круг почёта и последний школьный звонок
 Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов принял участие в торжественной линейке, посвященной празднику «Последний звонок»
 
2017-05-26
Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями
 В школах Городищенского района состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Последнего звонка
 
2017-05-26
В школах Камешкирского района прошли торжественные линейки
 Глава администрации района принял участие в торжественной линейке в честь последнего звонка
 
2017-05-26
В Иссинском районе прошли торжественные мероприятия «Последний звонок»
 Слова благодарности к педагогам прозвучали из уст выпускников
 
2017-05-26
В образовательных организациях Малосердобинского района состоялся праздник «Последний звонок»
 По традиции лучшие учащиеся 11-х классов и первоклассники дали последний звонок
 

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