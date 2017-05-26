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Последний звонок в общеобразовательных организациях Наровчатского района
Сегодня в Пензе
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Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок». 50 выпускников 11-х классов и 115 выпускников 9-х классов допущены к прохождению итоговой аттестации. 3 выпускника 11-х классов и 11 выпускников 9-х классов являются претендентами на получение аттестата особого образца.Впереди у выпускников непростая пора, сдача государственных экзаменов и поступление в высшие и средние учебные заведения.Первый обязательный экзамен, математика (базовый уровень), у выпускников 11-х классов состоится 31 мая; у выпускников 9-х классов, русский язык, 30 мая 2017 года.
Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок». 50 выпускников 11-х классов и 115 выпускников 9-х классов допущены к прохождению итоговой аттестации.
3 выпускника 11-х классов и 11 выпускников 9-х классов являются претендентами на получение аттестата особого образца.Впереди у выпускников непростая пора, сдача государственных экзаменов и поступление в высшие и средние учебные заведения.Первый обязательный экзамен, математика (базовый уровень), у выпускников 11-х классов состоится 31 мая; у выпускников 9-х классов, русский язык, 30 мая 2017 года.
Новость: Администрация Наровчатского района 26 мая 2017
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