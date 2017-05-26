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Звучали поздравления, приятные слова напутствий и звон колокольчика
Сегодня в Пензе
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В этом учебном году из общеобразовательных учреждений выпускаются 121 одиннадцатиклассник и 323 девятиклассника. На празднике Последнего звонка 21 выпускник района был награжден премией администрации Нижнеломовского района. Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев и начальник Управления образования Лариса Кусмарова поздравили выпускников средней школы № 1 г. Нижний Ломов с праздником последнего звонка. «Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! Последний звонок – это один из самых эмоциональных и трогательных праздников в жизни каждого человека. Выпускники долгие годы вспоминают чувства, которые несет этот день: волнение, грусть и надежды на будущее. Впереди вас ждут экзамены и выбор учебного заведения. От всей души желаю успешной сдачи ЕГЭ, новых побед и достижений. Ваша энергия, знания и целеустремленность нужны нашему региону, району и стране», - сказал глава администрации Николай Уракчеев. Выпускники на прощание сказали теплые слова своим учителям и родителям. Праздник последнего звонка получился очень добрым и трогательным.
В этом учебном году из общеобразовательных учреждений выпускаются 121 одиннадцатиклассник и 323 девятиклассника.
На празднике Последнего звонка 21 выпускник района был награжден премией администрации Нижнеломовского района.
Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев и начальник Управления образования Лариса Кусмарова поздравили выпускников средней школы № 1 г. Нижний Ломов с праздником последнего звонка.
«Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! Последний звонок – это один из самых эмоциональных и трогательных праздников в жизни каждого человека. Выпускники долгие годы вспоминают чувства, которые несет этот день: волнение, грусть и надежды на будущее. Впереди вас ждут экзамены и выбор учебного заведения. От всей души желаю успешной сдачи ЕГЭ, новых побед и достижений. Ваша энергия, знания и целеустремленность нужны нашему региону, району и стране», - сказал глава администрации Николай Уракчеев.
Выпускники на прощание сказали теплые слова своим учителям и родителям. Праздник последнего звонка получился очень добрым и трогательным.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 26 мая 2017
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