Звучали поздравления, приятные слова напутствий и звон колокольчика

В этом учебном году из общеобразовательных учреждений выпускаются 121 одиннадцатиклассник и 323 девятиклассника.

На празднике Последнего звонка 21 выпускник района был награжден премией администрации Нижнеломовского района.

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев и начальник Управления образования Лариса Кусмарова поздравили выпускников средней школы № 1 г. Нижний Ломов с праздником последнего звонка.

«Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! Последний звонок – это один из самых эмоциональных и трогательных праздников в жизни каждого человека. Выпускники долгие годы вспоминают чувства, которые несет этот день: волнение, грусть и надежды на будущее. Впереди вас ждут экзамены и выбор учебного заведения. От всей души желаю успешной сдачи ЕГЭ, новых побед и достижений. Ваша энергия, знания и целеустремленность нужны нашему региону, району и стране», - сказал глава администрации Николай Уракчеев.

Выпускники на прощание сказали теплые слова своим учителям и родителям. Праздник последнего звонка получился очень добрым и трогательным.