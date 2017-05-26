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На центральной площади р.п. Пачелма прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
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На центральной площади поселка прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка На центральной площади р.п. Пачелма, работники Пачелмского районного Дома культуры провели праздничное мероприятие, посвященное окончанию учебного года. Началось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие воспитанники клубных формирований районного Дома культуры - вокального ансамбля «Новое поколение», любительского объединения «Гитарист», танцевальных коллективов «MixDance» и «Вдохновение» и многие другие. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой.
На центральной площади поселка прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
На центральной площади р.п. Пачелма, работники Пачелмского районного Дома культуры провели праздничное мероприятие, посвященное окончанию учебного года.
Началось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие воспитанники клубных формирований районного Дома культуры - вокального ансамбля «Новое поколение», любительского объединения «Гитарист», танцевальных коллективов «MixDance» и «Вдохновение» и многие другие. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой.
Новость: Администрация Пачелмского района 26 мая 2017
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