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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 27 мая 2017
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На центральной площади р.п. Пачелма прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
Сегодня в Пензе
 

На центральной площади поселка прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка

На центральной площади р.п. Пачелма, работники Пачелмского районного Дома культуры провели праздничное мероприятие, посвященное окончанию учебного года.

Началось мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие воспитанники клубных формирований районного Дома культуры - вокального ансамбля «Новое поколение», любительского объединения «Гитарист», танцевальных коллективов «MixDance» и «Вдохновение» и многие другие. Завершилось мероприятие праздничной дискотекой.

Новость: Администрация Пачелмского района 26 мая 2017
2017-05-26
В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония награждения организаторов и участников проведения творческих акций, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы
 Творческим работникам театра вручены благодарности за участие в мероприятиях в честь Дня Победы
 
2017-05-26
Молодежный микс
 В День последнего школьного звонка состоялся концерт
 
2017-05-26
Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района
 Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни
 
2017-05-26
«Квест – игра» для школьников, посвященная «Последнему звонку» прошла в Каменском районе
 По итогам игры все участники получили сладкие призы
 
2017-05-26
В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка
 По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников
 
2017-05-26
На центральной площади р.п. Пачелма прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
 Завершилось мероприятие праздничной дискотекой
 
2017-05-26
Звучали поздравления, приятные слова напутствий и звон колокольчика
 В школах Нижнеломовского района состоялся праздник Последнего звонка
 
2017-05-26
Последний звонок в общеобразовательных организациях Наровчатского района
 Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок»
 
2017-05-26
Торжественная и волнующая атмосфера царила в школах Земетченского района в День последнего звонка
 В школах Земетчинского района прозвенел последний школьный звонок
 
2017-05-26
Для выпускников школ Башмаковского района прозвенел «Последний звонок»
 В образовательных учреждениях района прошли торжественные линейки
 
2017-05-26
Прощальный вальс, круг почёта и последний школьный звонок
 Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов принял участие в торжественной линейке, посвященной празднику «Последний звонок»
 
2017-05-26
Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями
 В школах Городищенского района состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Последнего звонка
 
2017-05-26
В школах Камешкирского района прошли торжественные линейки
 Глава администрации района принял участие в торжественной линейке в честь последнего звонка
 
2017-05-26
В Иссинском районе прошли торжественные мероприятия «Последний звонок»
 Слова благодарности к педагогам прозвучали из уст выпускников
 
2017-05-26
В образовательных организациях Малосердобинского района состоялся праздник «Последний звонок»
 По традиции лучшие учащиеся 11-х классов и первоклассники дали последний звонок
 

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