В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка

В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась традиционная линейка, посвященная празднику Последнего звонка. Выпускников школы пришли поздравить глава администрации Белинского района Василий Чернышов и главный государственный ветеринарный инспектор Пензенской области Михаил Максимов.

С приветственной речью к ученикам обратился Василий Чернышов. Василий Егорович поздравил ребят с окончанием обучения в школе, пожелал успешной сдачи единого государственного экзамена, правильного выбора своей профессии и определения жизненного пути и, что не менее важно, любви к своей большой и малой родине. «Успехи выпускников сегодня-это стабильность и процветание района завтра», - подчеркнул Василий Чернышов.

Также в этот день звучали поздравления и напутствия от учителей, родителей выпускников, первоклассников.

По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников.