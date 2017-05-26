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В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка
Сегодня в Пензе
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В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась традиционная линейка, посвященная празднику Последнего звонка. Выпускников школы пришли поздравить глава администрации Белинского района Василий Чернышов и главный государственный ветеринарный инспектор Пензенской области Михаил Максимов. С приветственной речью к ученикам обратился Василий Чернышов. Василий Егорович поздравил ребят с окончанием обучения в школе, пожелал успешной сдачи единого государственного экзамена, правильного выбора своей профессии и определения жизненного пути и, что не менее важно, любви к своей большой и малой родине. «Успехи выпускников сегодня-это стабильность и процветание района завтра», - подчеркнул Василий Чернышов. Также в этот день звучали поздравления и напутствия от учителей, родителей выпускников, первоклассников. По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников.
В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась традиционная линейка, посвященная празднику Последнего звонка. Выпускников школы пришли поздравить глава администрации Белинского района Василий Чернышов и главный государственный ветеринарный инспектор Пензенской области Михаил Максимов.
С приветственной речью к ученикам обратился Василий Чернышов. Василий Егорович поздравил ребят с окончанием обучения в школе, пожелал успешной сдачи единого государственного экзамена, правильного выбора своей профессии и определения жизненного пути и, что не менее важно, любви к своей большой и малой родине. «Успехи выпускников сегодня-это стабильность и процветание района завтра», - подчеркнул Василий Чернышов.
Также в этот день звучали поздравления и напутствия от учителей, родителей выпускников, первоклассников.
По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников.
Новость: Администрация Белинского района 26 мая 2017
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