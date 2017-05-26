Ребята были поделены на две команды: команда «Пираты» и команда «Карлсоны». Команды в ходе игры совершали путешествие по станциям с названиями: «Загадки», «Спортивная», «Танцы народов мира», «Талантливая», «Литература», где обучающиеся выполняли соответствующие тематике задания.

По итогам игры все участники получили сладкие призы, а победителем стала команда «Пираты», набравшая наибольшее количеств баллов.

После подведения итогов конкурса, состоялся зажигательный танцевальный флэш-моб и воробьиная дискотека.