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Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района
Сегодня в Пензе
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Волнительный и радостный праздник «Последнего звонка» во всех школах района прошел 25 мая 2017 года. Для выпускников, милых девчонок и мальчишек, прозвенел звонок, символизирующий не только окончание учебы, но и начало самостоятельной жизни. Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни. Очень трогательно и эмоционально прозвучала напутственная речь представителей Администрации района и директоров школ, не скрывали своих чувств благодарные родители и преданные педагоги. Растрогало всех выступление первоклассников, пожелавших выпускникам «счастливого полета» в самостоятельную жизнь. Десятиклассники показали себя готовыми перенять эстафету и принять статус «старших». С юношеским задором и искрометным юмором они вселили уверенность, что с достоинством и честью на следующий год будут носить статус «одиннадцатиклассников». Выпускники в своих выступлениях так же благодарили своих педагогов, классных руководителей и конечно же родителей, за тепло и понимание, за прочные знания, которые получили в стенах школы, за уверенность в завтрашнем дне и уверили всех, что школьные годы для них были «чудесными»
Волнительный и радостный праздник «Последнего звонка» во всех школах района прошел 25 мая 2017 года. Для выпускников, милых девчонок и мальчишек, прозвенел звонок, символизирующий не только окончание учебы, но и начало самостоятельной жизни.
Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни. Очень трогательно и эмоционально прозвучала напутственная речь представителей Администрации района и директоров школ, не скрывали своих чувств благодарные родители и преданные педагоги. Растрогало всех выступление первоклассников, пожелавших выпускникам «счастливого полета» в самостоятельную жизнь. Десятиклассники показали себя готовыми перенять эстафету и принять статус «старших». С юношеским задором и искрометным юмором они вселили уверенность, что с достоинством и честью на следующий год будут носить статус «одиннадцатиклассников».
Выпускники в своих выступлениях так же благодарили своих педагогов, классных руководителей и конечно же родителей, за тепло и понимание, за прочные знания, которые получили в стенах школы, за уверенность в завтрашнем дне и уверили всех, что школьные годы для них были «чудесными»
Новость: Администрация Колышлейского района 26 мая 2017
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