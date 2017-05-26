Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 27 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района
Сегодня в Пензе
 

Волнительный и радостный праздник «Последнего звонка» во всех школах района прошел 25 мая 2017 года. Для выпускников, милых девчонок и мальчишек, прозвенел звонок, символизирующий не только окончание учебы, но и начало самостоятельной жизни.

Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни. Очень трогательно и эмоционально прозвучала напутственная речь представителей Администрации района и директоров школ, не скрывали своих чувств благодарные родители и преданные педагоги. Растрогало всех выступление первоклассников, пожелавших выпускникам «счастливого полета» в самостоятельную жизнь. Десятиклассники показали себя готовыми перенять эстафету и принять статус «старших». С юношеским задором и искрометным юмором они вселили уверенность, что с достоинством и честью на следующий год будут носить статус «одиннадцатиклассников».

Выпускники в своих выступлениях так же благодарили своих педагогов, классных руководителей и конечно же родителей, за тепло и понимание, за прочные знания, которые получили в стенах школы, за уверенность в завтрашнем дне и уверили всех, что школьные годы для них были «чудесными»

Новость: Администрация Колышлейского района 26 мая 2017
2017-05-26
В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония награждения организаторов и участников проведения творческих акций, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы
 Творческим работникам театра вручены благодарности за участие в мероприятиях в честь Дня Победы
 
2017-05-26
Молодежный микс
 В День последнего школьного звонка состоялся концерт
 
2017-05-26
Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района
 Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни
 
2017-05-26
«Квест – игра» для школьников, посвященная «Последнему звонку» прошла в Каменском районе
 По итогам игры все участники получили сладкие призы
 
2017-05-26
В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка
 По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников
 
2017-05-26
На центральной площади р.п. Пачелма прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
 Завершилось мероприятие праздничной дискотекой
 
2017-05-26
Звучали поздравления, приятные слова напутствий и звон колокольчика
 В школах Нижнеломовского района состоялся праздник Последнего звонка
 
2017-05-26
Последний звонок в общеобразовательных организациях Наровчатского района
 Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок»
 
2017-05-26
Торжественная и волнующая атмосфера царила в школах Земетченского района в День последнего звонка
 В школах Земетчинского района прозвенел последний школьный звонок
 
2017-05-26
Для выпускников школ Башмаковского района прозвенел «Последний звонок»
 В образовательных учреждениях района прошли торжественные линейки
 
2017-05-26
Прощальный вальс, круг почёта и последний школьный звонок
 Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов принял участие в торжественной линейке, посвященной празднику «Последний звонок»
 
2017-05-26
Со слезами радости и счастья на глазах учащиеся выпустили в небо голубей и разноцветные шары с пожеланиями
 В школах Городищенского района состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Последнего звонка
 
2017-05-26
В школах Камешкирского района прошли торжественные линейки
 Глава администрации района принял участие в торжественной линейке в честь последнего звонка
 
2017-05-26
В Иссинском районе прошли торжественные мероприятия «Последний звонок»
 Слова благодарности к педагогам прозвучали из уст выпускников
 
2017-05-26
В образовательных организациях Малосердобинского района состоялся праздник «Последний звонок»
 По традиции лучшие учащиеся 11-х классов и первоклассники дали последний звонок
 

Новости партнеров
 
На сайте: 23ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru