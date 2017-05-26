Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района

Волнительный и радостный праздник «Последнего звонка» во всех школах района прошел 25 мая 2017 года. Для выпускников, милых девчонок и мальчишек, прозвенел звонок, символизирующий не только окончание учебы, но и начало самостоятельной жизни.

Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни. Очень трогательно и эмоционально прозвучала напутственная речь представителей Администрации района и директоров школ, не скрывали своих чувств благодарные родители и преданные педагоги. Растрогало всех выступление первоклассников, пожелавших выпускникам «счастливого полета» в самостоятельную жизнь. Десятиклассники показали себя готовыми перенять эстафету и принять статус «старших». С юношеским задором и искрометным юмором они вселили уверенность, что с достоинством и честью на следующий год будут носить статус «одиннадцатиклассников».

Выпускники в своих выступлениях так же благодарили своих педагогов, классных руководителей и конечно же родителей, за тепло и понимание, за прочные знания, которые получили в стенах школы, за уверенность в завтрашнем дне и уверили всех, что школьные годы для них были «чудесными»