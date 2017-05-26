Молодежный микс

В День последнего школьного звонка в Доме искусств прошёл праздничный концерт «Молодёжный микс». Ребята, их родители и педагоги совершили весёлое увлекательное путешествие в мир музыки и танца.

Прекрасное праздничное настроение для всех, кто молод душой, и пришел на концерт, обеспечили участники молодёжной вокальной студии Дома искусств, народный хореографический коллектив «Данс- Ателье», солисты Дома культуры.



Ведущие программы напомнили о талантливой молодежи, с активной жизненной позицией, которые принимают непосредственное участие в спортивной, общественной и творческой жизни района.

В торжественной обстановке Глава администрации Сердобского района А.Бедикин отметил победителей областных спортивных мероприятий призами и грамотами, поздравил молодежь с праздником и пожелал удачной сдачи экзаменов выпускникам.