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Молодежный микс
Сегодня в Пензе
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В День последнего школьного звонка в Доме искусств прошёл праздничный концерт «Молодёжный микс». Ребята, их родители и педагоги совершили весёлое увлекательное путешествие в мир музыки и танца. Прекрасное праздничное настроение для всех, кто молод душой, и пришел на концерт, обеспечили участники молодёжной вокальной студии Дома искусств, народный хореографический коллектив «Данс- Ателье», солисты Дома культуры. В торжественной обстановке Глава администрации Сердобского района А.Бедикин отметил победителей областных спортивных мероприятий призами и грамотами, поздравил молодежь с праздником и пожелал удачной сдачи экзаменов выпускникам.
В День последнего школьного звонка в Доме искусств прошёл праздничный концерт «Молодёжный микс». Ребята, их родители и педагоги совершили весёлое увлекательное путешествие в мир музыки и танца.
Прекрасное праздничное настроение для всех, кто молод душой, и пришел на концерт, обеспечили участники молодёжной вокальной студии Дома искусств, народный хореографический коллектив «Данс- Ателье», солисты Дома культуры.
В торжественной обстановке Глава администрации Сердобского района А.Бедикин отметил победителей областных спортивных мероприятий призами и грамотами, поздравил молодежь с праздником и пожелал удачной сдачи экзаменов выпускникам.
Новость: Администрация Сердобского района 26 мая 2017
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