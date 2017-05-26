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В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония награждения организаторов и участников проведения творческих акций, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы
Сегодня в Пензе
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Среди награжденных — актеры Пензенского драматического театра Артём Давыдов,Никита Кузин, Марина Матвевнинаи заведующая труппой театра Людмила Солдатова. Как мы сообщали ранее, они принимали участие в литературно-музыкальной композиции «Бессмертный полк», открывшей праздничный концерт в ККЗ «Пенза» 5 мая нынешнего года. Представителям драмтеатра вручены именные благодарственные письма Министерства культуры и туризма Пензенской области.
Среди награжденных — актеры Пензенского драматического театра Артём Давыдов,Никита Кузин, Марина Матвевнинаи заведующая труппой театра Людмила Солдатова. Как мы сообщали ранее, они принимали участие в литературно-музыкальной композиции «Бессмертный полк», открывшей праздничный концерт в ККЗ «Пенза» 5 мая нынешнего года.
Представителям драмтеатра вручены именные благодарственные письма Министерства культуры и туризма Пензенской области.
Новость: Пензенский драматический театр 26 мая 2017
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