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Труженик Никольского завода светотехнического стекла стал «Лучшим стеклодувом» Пензенской области
Сегодня в Пензе
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На базе Никольского завода светотехнического стекла состоялся отраслевой областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в стекольной промышленности Пензенской области в номинации «Лучший стеклодув». За это почетное звание состязались 12 лучших в своём деле мастеров. Почетными гостями мероприятия стали Заместитель Председателя Правительства области Валерий Беспалов и Министр промышленности Михаил Торгашин. На торжественной церемонии открытия они пожелали конкурсантам удачи, отметив, что все соревнующиеся сегодня – профессионалы высочайшего класса и определить среди них лучших будет непросто. В течение дня на площадке Никольского завода выполнялись практические задания и проходили теоретические экзамены. Работу участников конкурса оценивало беспристрастное жюри, в составе которого художники и мастера производственного обучения. С помощью измерительных инструментов члены жюри определяли правильность форм изделий, толщину стекла и другие параметры. Итак, по итогам конкурса, «Лучшим стеклодувом» Пензенской области и обладателем главного приза – автомобиля - стал работник Никольского завода светотехнического стекла Роман Чиндяев, второе место также у работника ЗАО «НЗСС» Сергея Кузьмина, ну а бронзу взял Сергей Субботин из ООО «Стекло-комплект». Все участники конкурса награждены ценными призами. Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре, в ходе которой Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым будут вручены призы победителям конкурса.
На базе Никольского завода светотехнического стекла состоялся отраслевой областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в стекольной промышленности Пензенской области в номинации «Лучший стеклодув».
За это почетное звание состязались 12 лучших в своём деле мастеров.
Почетными гостями мероприятия стали Заместитель Председателя Правительства области Валерий Беспалов и Министр промышленности Михаил Торгашин. На торжественной церемонии открытия они пожелали конкурсантам удачи, отметив, что все соревнующиеся сегодня – профессионалы высочайшего класса и определить среди них лучших будет непросто.
В течение дня на площадке Никольского завода выполнялись практические задания и проходили теоретические экзамены. Работу участников конкурса оценивало беспристрастное жюри, в составе которого художники и мастера производственного обучения. С помощью измерительных инструментов члены жюри определяли правильность форм изделий, толщину стекла и другие параметры.
Итак, по итогам конкурса, «Лучшим стеклодувом» Пензенской области и обладателем главного приза – автомобиля - стал работник Никольского завода светотехнического стекла Роман Чиндяев, второе место также у работника ЗАО «НЗСС» Сергея Кузьмина, ну а бронзу взял Сергей Субботин из ООО «Стекло-комплект».
Все участники конкурса награждены ценными призами. Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре, в ходе которой Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым будут вручены призы победителям конкурса.
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 27 мая 2017
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