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Работников бюджетной сферы могут перейти на платежную систему "Мир"
Сегодня в Пензе
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Совещание по вопросам перехода работников бюджетной сферы на карты "Мир" состоялось под председательством Председателя Правительства Пензенской области Николая Симонова. В мероприятии приняли участие представители главных распорядителей средств бюджета Пензенской области, Пензенского отделения Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, кредитных учреждений, в режиме видеоконференции-заместители глав муниципальных районов и городских округов и руководители финансовых органов муниципальных образований области. В ходе мероприятия начальник отдела платёжных систем и расчётов Пензенского отделения Центрального Банка РФ Елена Сафьянова ознакомила собравшихся с основными особенностями национальной платёжной системы "Мир", сроками перехода на платёжные карты этой системы. Первый заместитель Министра финансов Пензенской области Марина Забара провела анализ текущей ситуации с переходом работников органов государственной власти и местного самоуправления региона, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, на карты "Мир", руководители кредитных учреждений рассказали о ходе работы по переходу и планируемых сроках его завершения. В заключение совещания были намечены первоочередные шаги по выполнению требований Федерального закона "О национальной платёжной системе", предусматривающих перевод выплат работникам бюджетной сферы на карты "Мир" до 1 июля 2018 года.
Совещание по вопросам перехода работников бюджетной сферы на карты "Мир" состоялось под председательством Председателя Правительства Пензенской области Николая Симонова. В мероприятии приняли участие представители главных распорядителей средств бюджета Пензенской области, Пензенского отделения Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, кредитных учреждений, в режиме видеоконференции-заместители глав муниципальных районов и городских округов и руководители финансовых органов муниципальных образований области.
В ходе мероприятия начальник отдела платёжных систем и расчётов Пензенского отделения Центрального Банка РФ Елена Сафьянова ознакомила собравшихся с основными особенностями национальной платёжной системы "Мир", сроками перехода на платёжные карты этой системы. Первый заместитель Министра финансов Пензенской области Марина Забара провела анализ текущей ситуации с переходом работников органов государственной власти и местного самоуправления региона, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, на карты "Мир", руководители кредитных учреждений рассказали о ходе работы по переходу и планируемых сроках его завершения. В заключение совещания были намечены первоочередные шаги по выполнению требований Федерального закона "О национальной платёжной системе", предусматривающих перевод выплат работникам бюджетной сферы на карты "Мир" до 1 июля 2018 года.
Новость: Министерство финансов Пензенской области 27 мая 2017
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