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 Суббота, 27 мая 2017
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Глава региона заявил о необходимости комплексного подхода к организации школьной психологической службы
Сегодня в Пензе
 

С середины 2016 года по поручению губернатора в регионе активизирована работа по развитию психолого-педагогической помощи школьникам, их родителям и педагогам. Особый упор при этом сделан на учреждения образования в районах области, так как зачастую в них это направление  недостаточно развито по сравнению с городскими школами.

За счет средств областного бюджета в ряде школ созданы специальные кабинеты, проводятся консультации, индивидуальная работа с семьями, диагностика социального неблагополучия и другие профилактические мероприятия.

Один из базовых психолого-педагогических кабинетов располагается в мокшанской средней школе №1. Здесь оборудован современный кабинет психологической разгрузки, с участниками образовательного процесса работает квалифицированный педагог-психолог.

Иван Белозерцев оценил организацию специального центра психологической помощи  и побеседовал с руководством образовательного учреждения и педагогом-психологом.

«Сегодня психологическая служба в системе образования актуальна и востребована, пока не настолько, как, например, в европейских странах, но у жителей региона есть понимание, что некоторые проблемы не решить без участия специалиста», – сообщил глава областной исполнительной власти. 

Губернатор отметил, что работа психолога должна быть ориентирована не только на детей и их родителей, но и на педагогов.

Он  привел в пример ряд ситуаций из жизни, когда учителя допустили ошибки в общении с подопечными.

«Зачастую необдуманные слова или действия взрослого могут привести к психологической травме ребенка, поэтому надо взаимодействовать и с педколлективом – объяснять, предупреждать, повышать их психологическую компетентность», – сказал Иван Белозерцев.

«Дети не должны страдать из-за конфликта взрослых», – добавил глава субъекта РФ.

Избежать многих проблем в воспитании можно при условии доверительных отношений между родителями и ребенком, заявил губернатор.

Он  подчеркнул важность установления контакта взрослых с детьми и рассказал об опыте  проведения семейных концертов.

«Есть такой проект, когда от каждого класса дети и родители готовят совместные номера – театральную постановку, вокальный или танцевальный номер. Для организации такого мероприятия не требуется больших затрат, зато  подобные концерты приносят положительные эмоции и объединяют детей и взрослых», – поделился Иван Белозерцев.

Он добавил, что показателем эффективного сотрудничества с родителями является такая практика, когда взрослые приходят в школу не только на собрания.

Также губернатор обсудил со школьным психологом и  руководством учреждения профилактику суицидов в подростковой среде, помощь детям, которые столкнулись с трудностями в общении или обучении, особенности проведения психологической диагностики и  ряд других актуальных вопросов.

В завершение диалога глава региона обратил внимание на подготовку к предстоящим экзаменам.

«Надо с детьми работать, в том числе готовить к испытаниям психологически, а родителей настраивать на понимание и помощь своему ребенку в этот сложный период», – нацелил Иван Белозерцев.

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