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Глава региона заявил о необходимости комплексного подхода к организации школьной психологической службы
Сегодня в Пензе
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С середины 2016 года по поручению губернатора в регионе активизирована работа по развитию психолого-педагогической помощи школьникам, их родителям и педагогам. Особый упор при этом сделан на учреждения образования в районах области, так как зачастую в них это направление недостаточно развито по сравнению с городскими школами. За счет средств областного бюджета в ряде школ созданы специальные кабинеты, проводятся консультации, индивидуальная работа с семьями, диагностика социального неблагополучия и другие профилактические мероприятия. Один из базовых психолого-педагогических кабинетов располагается в мокшанской средней школе №1. Здесь оборудован современный кабинет психологической разгрузки, с участниками образовательного процесса работает квалифицированный педагог-психолог. Иван Белозерцев оценил организацию специального центра психологической помощи и побеседовал с руководством образовательного учреждения и педагогом-психологом. «Сегодня психологическая служба в системе образования актуальна и востребована, пока не настолько, как, например, в европейских странах, но у жителей региона есть понимание, что некоторые проблемы не решить без участия специалиста», – сообщил глава областной исполнительной власти. Губернатор отметил, что работа психолога должна быть ориентирована не только на детей и их родителей, но и на педагогов. Он привел в пример ряд ситуаций из жизни, когда учителя допустили ошибки в общении с подопечными. «Зачастую необдуманные слова или действия взрослого могут привести к психологической травме ребенка, поэтому надо взаимодействовать и с педколлективом – объяснять, предупреждать, повышать их психологическую компетентность», – сказал Иван Белозерцев. «Дети не должны страдать из-за конфликта взрослых», – добавил глава субъекта РФ. Избежать многих проблем в воспитании можно при условии доверительных отношений между родителями и ребенком, заявил губернатор. Он подчеркнул важность установления контакта взрослых с детьми и рассказал об опыте проведения семейных концертов. «Есть такой проект, когда от каждого класса дети и родители готовят совместные номера – театральную постановку, вокальный или танцевальный номер. Для организации такого мероприятия не требуется больших затрат, зато подобные концерты приносят положительные эмоции и объединяют детей и взрослых», – поделился Иван Белозерцев. Он добавил, что показателем эффективного сотрудничества с родителями является такая практика, когда взрослые приходят в школу не только на собрания. Также губернатор обсудил со школьным психологом и руководством учреждения профилактику суицидов в подростковой среде, помощь детям, которые столкнулись с трудностями в общении или обучении, особенности проведения психологической диагностики и ряд других актуальных вопросов. В завершение диалога глава региона обратил внимание на подготовку к предстоящим экзаменам. «Надо с детьми работать, в том числе готовить к испытаниям психологически, а родителей настраивать на понимание и помощь своему ребенку в этот сложный период», – нацелил Иван Белозерцев.
С середины 2016 года по поручению губернатора в регионе активизирована работа по развитию психолого-педагогической помощи школьникам, их родителям и педагогам. Особый упор при этом сделан на учреждения образования в районах области, так как зачастую в них это направление недостаточно развито по сравнению с городскими школами.
За счет средств областного бюджета в ряде школ созданы специальные кабинеты, проводятся консультации, индивидуальная работа с семьями, диагностика социального неблагополучия и другие профилактические мероприятия.
Один из базовых психолого-педагогических кабинетов располагается в мокшанской средней школе №1. Здесь оборудован современный кабинет психологической разгрузки, с участниками образовательного процесса работает квалифицированный педагог-психолог.
Иван Белозерцев оценил организацию специального центра психологической помощи и побеседовал с руководством образовательного учреждения и педагогом-психологом.
«Сегодня психологическая служба в системе образования актуальна и востребована, пока не настолько, как, например, в европейских странах, но у жителей региона есть понимание, что некоторые проблемы не решить без участия специалиста», – сообщил глава областной исполнительной власти.
Губернатор отметил, что работа психолога должна быть ориентирована не только на детей и их родителей, но и на педагогов.
Он привел в пример ряд ситуаций из жизни, когда учителя допустили ошибки в общении с подопечными.
«Зачастую необдуманные слова или действия взрослого могут привести к психологической травме ребенка, поэтому надо взаимодействовать и с педколлективом – объяснять, предупреждать, повышать их психологическую компетентность», – сказал Иван Белозерцев.
«Дети не должны страдать из-за конфликта взрослых», – добавил глава субъекта РФ.
Избежать многих проблем в воспитании можно при условии доверительных отношений между родителями и ребенком, заявил губернатор.
Он подчеркнул важность установления контакта взрослых с детьми и рассказал об опыте проведения семейных концертов.
«Есть такой проект, когда от каждого класса дети и родители готовят совместные номера – театральную постановку, вокальный или танцевальный номер. Для организации такого мероприятия не требуется больших затрат, зато подобные концерты приносят положительные эмоции и объединяют детей и взрослых», – поделился Иван Белозерцев.
Он добавил, что показателем эффективного сотрудничества с родителями является такая практика, когда взрослые приходят в школу не только на собрания.
Также губернатор обсудил со школьным психологом и руководством учреждения профилактику суицидов в подростковой среде, помощь детям, которые столкнулись с трудностями в общении или обучении, особенности проведения психологической диагностики и ряд других актуальных вопросов.
В завершение диалога глава региона обратил внимание на подготовку к предстоящим экзаменам.
«Надо с детьми работать, в том числе готовить к испытаниям психологически, а родителей настраивать на понимание и помощь своему ребенку в этот сложный период», – нацелил Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 27 мая 2017
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