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Состоялось первое заседание Совета при правительстве Пензенской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Сегодня в Пензе
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Заседание провёл председатель регионального кабинета министров Николай Симонов. В работе приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, первый заместитель главы регионального правительства области Андрей Кулинцев, другие должностные лица. На рассмотрение членов областного Проектного комитета были представлены проекты профильных министерств и управлений субъекта федерации. Проект «Обеспечение доступности гериатрической и паллиативной медицинской помощи для лиц пожилого возраста», представленный заместителем министра здравоохранения Пензенской области Оксаной Чижовой, связан с оказанием медицинской помощи гражданам, страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Предложено дополнительно разместить 100 гериатрических коек в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн. Цель проекта заключается в увеличении к 2019 году ожидаемой продолжительности жизни в Пензенской области до 73,3 лет и снижении смертности людей старшего поколения. В настоящее время в Пензенской области в рамках проектной деятельности также реализуются 9 федеральных проектов. В том числе, по обеспечению безопасности дорожного движения за счёт повышения качества автодорог, организации медицинской помощи по линии материнства, созданию современной образовательной среды для школьников, а также формированию комфортных условий проживания горожан и комплексному развитию моногородов.
Заседание провёл председатель регионального кабинета министров Николай Симонов. В работе приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, первый заместитель главы регионального правительства области Андрей Кулинцев, другие должностные лица. На рассмотрение членов областного Проектного комитета были представлены проекты профильных министерств и управлений субъекта федерации.
Проект «Обеспечение доступности гериатрической и паллиативной медицинской помощи для лиц пожилого возраста», представленный заместителем министра здравоохранения Пензенской области Оксаной Чижовой, связан с оказанием медицинской помощи гражданам, страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Предложено дополнительно разместить 100 гериатрических коек в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн. Цель проекта заключается в увеличении к 2019 году ожидаемой продолжительности жизни в Пензенской области до 73,3 лет и снижении смертности людей старшего поколения.
В настоящее время в Пензенской области в рамках проектной деятельности также реализуются 9 федеральных проектов. В том числе, по обеспечению безопасности дорожного движения за счёт повышения качества автодорог, организации медицинской помощи по линии материнства, созданию современной образовательной среды для школьников, а также формированию комфортных условий проживания горожан и комплексному развитию моногородов.
Новость: Правительство Пензенской области 27 мая 2017
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