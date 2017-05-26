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 Суббота, 27 мая 2017
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Состоялось первое заседание Совета при правительстве Пензенской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Сегодня в Пензе
 

Заседание провёл председатель регионального кабинета министров Николай Симонов. В работе приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, первый заместитель главы регионального правительства области Андрей Кулинцев, другие должностные лица. На рассмотрение членов областного Проектного комитета были представлены проекты профильных министерств и управлений субъекта федерации. 

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова презентовала проект «Разработка и создание новых туристических маршрутов и объектов показа на территории Пензенской области». Предложено восстановить здания и привести в надлежащее состояние территорию усадьбы Воейкова в городе Каменке, чтобы создать на её базе музей-усадьбу и открыть новый туристический маршрут. 

Проект «Ситуационный центр губернатора Пензенской области» как мощный информационно-аналитический  инструмент для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития субъекта РФ представил первый заместитель председателя областного правительства Андрей Кулинцев. В числе приоритетных функциональных задач ситцентра куратором проекта обозначены - контроль чрезвычайных ситуаций, мониторинг, оценка состояния и прогнозирование экономического, социально-политического, демографического, культурного развития Пензенской области и многое другое.

На улучшение качества жизни граждан за счёт упрощения процедуры оказания различных государственных и муниципальных услуг, а также на повышение открытости деятельности органов государственной власти и получение обратной связи от граждан и организаций направлен проект по развитию электронной инфраструктуры регионального правительства Пензенской области. Его представил начальник управления информационных технологий и связи Алексей Костин. Особый акцент был сделан на популяризации регионального портала государственных и муниципальных услуг и обучении граждан использованию его возможностей.

Проект «Обеспечение доступности гериатрической и паллиативной медицинской помощи для лиц пожилого возраста»,  представленный  заместителем министра здравоохранения Пензенской области Оксаной Чижовой, связан с оказанием медицинской помощи гражданам, страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Предложено дополнительно разместить 100 гериатрических коек в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн. Цель проекта заключается в увеличении к 2019 году ожидаемой продолжительности жизни в Пензенской области до 73,3 лет и снижении смертности людей старшего поколения.   

Все рассмотренные на заседании проекты, были признаны актуальными и рекомендованы для детальной проработки вопросов их финансирования из бюджетных и внебюджетных источников. 

Напомним, что проектный офис правительства Пензенской области был создан в рамках внедрения проектного управления по поручению губернатора Ивана Белозерцева. 

«Работа в формате проектного офиса позволяет комплексно решать поставленные задачи, организовывать наиболее эффективное управление проектами, которые реализуются на данном этапе», - отметил, комментируя эту тему, глава субъекта федерации.

«Эта форма работы позволяет грамотно планировать работу, использовать лучшие практические достижения», - резюмировал он.

В настоящее время в Пензенской области в рамках проектной деятельности также реализуются 9 федеральных проектов. В том числе, по обеспечению безопасности дорожного движения за счёт повышения качества автодорог, организации медицинской помощи по линии материнства, созданию современной образовательной среды для школьников, а также формированию комфортных условий проживания горожан и комплексному развитию моногородов.

Новость: Правительство Пензенской области 27 мая 2017
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