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Дорогие сотрудники библиотек Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек! Отзывчивость, чуткость, интеллигентность, преданность профессии – эти черты объединяют всех людей, работающих в библиотеках. От всей души желаю вам, чтобы ваша прекрасная профессия приносила творческое удовлетворение, а интерес читателей к информации и книгам никогда не иссяк. Доброго вам здоровья, счастья, процветания и благополучия! Министр культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдова
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек! Отзывчивость, чуткость, интеллигентность, преданность профессии – эти черты объединяют всех людей, работающих в библиотеках.
От всей души желаю вам, чтобы ваша прекрасная профессия приносила творческое удовлетворение, а интерес читателей к информации и книгам никогда не иссяк.
Доброго вам здоровья, счастья, процветания и благополучия!
Министр культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдова
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 27 мая 2017
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