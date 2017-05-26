Дорогие сотрудники библиотек Пензенской области

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек! Отзывчивость, чуткость, интеллигентность, преданность профессии – эти черты объединяют всех людей, работающих в библиотеках. От всей души желаю вам, чтобы ваша прекрасная профессия приносила творческое удовлетворение, а интерес читателей к информации и книгам никогда не иссяк. Доброго вам здоровья, счастья, процветания и благополучия! Министр культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдова Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 27 мая 2017