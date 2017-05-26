Сотрудниками администрации Первомайского района совместно с жителями проведены работы по покосу травы, срыву объявлений, пробору мусора на улице Чебышева

В Октябрьском районе подрядная организация района и МУП «Зеленое хозяйство» провели покос травы и одуванчиков по улицам Гагарина, Леонова, Крупской, Беляева. Площадь благоустроенных территорий составила 3500 кв. метров. Администрацией Железнодорожного района города Пензы организован покос травы территории зеленой зоны, расположенной в районе многоквартирного жилого дома №20 по ул. Егорова. В дальнейшем на данном участке территории запланировано обустройство волейбольной площадки, будут установлены металлические стойки с сеткой и завезен песок. МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» осуществлен покос травы по ул. Чаадаева.

Новость: Администрация города Пензы 27 мая 2017