|2017-05-27
|Пензенскую библиотеку для детей и юношества посетили коллеги из Чувашии
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|Для 15 ведущих специалистов Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки была проведена экскурсия по библиотечным отделам и показан фильм о библиотеке
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|2017-05-27
|Сотрудниками администрации Первомайского района совместно с жителями проведены работы по покосу травы, срыву объявлений, пробору мусора на улице Чебышева
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|Благоустройство городских территорий продолжается
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|2017-05-27
|Дорогие сотрудники библиотек Пензенской области
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|27 мая - Общероссийский День библиотек
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|2017-05-27
|Состоялось первое заседание Совета при правительстве Пензенской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам
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|В соответствии с поручением Ивана Белозерцева
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|2017-05-27
|Глава региона заявил о необходимости комплексного подхода к организации школьной психологической службы
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|За счет средств областного бюджета в ряде школ созданы специальные кабинеты, проводятся консультации, индивидуальная работа с семьями
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|2017-05-27
|Работников бюджетной сферы могут перейти на платежную систему "Мир"
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|В Правительстве Пензенской области обсудили вопросы перехода
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|2017-05-27
|Труженик Никольского завода светотехнического стекла стал «Лучшим стеклодувом» Пензенской области
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|За это почетное звание состязались 12 лучших в своём деле мастеров
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|2017-05-26
|В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония награждения организаторов и участников проведения творческих акций, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы
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|Творческим работникам театра вручены благодарности за участие в мероприятиях в честь Дня Победы
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|2017-05-26
|Молодежный микс
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|В День последнего школьного звонка состоялся концерт
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|2017-05-26
|Праздник «Последнего звонка» прошел во всех школах Колышлейского района
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|Это был торжественный и немного грустный день, ведь для выпускников - это прощание с самой беззаботной порой их жизни
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|2017-05-26
|«Квест – игра» для школьников, посвященная «Последнему звонку» прошла в Каменском районе
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|По итогам игры все участники получили сладкие призы
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|2017-05-26
|В средней школе № 2 г. Белинского им. Р.М. Сазонова состоялась торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка
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|По традиции праздник завершился школьным вальсом в исполнении одиннадцатиклассников
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|2017-05-26
|На центральной площади р.п. Пачелма прошло мероприятие, посвященное празднику Последнего звонка
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|Завершилось мероприятие праздничной дискотекой
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|2017-05-26
|Звучали поздравления, приятные слова напутствий и звон колокольчика
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|В школах Нижнеломовского района состоялся праздник Последнего звонка
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|2017-05-26
|Последний звонок в общеобразовательных организациях Наровчатского района
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|Во всех общеобразовательных организациях Наровчатского района состоялся «Последний звонок»
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