Пензенскую библиотеку для детей и юношества посетили коллеги из Чувашии

Накануне профессионального праздника сотрудники Пензенской областной библиотеки для детей и юношества встречали гостей – коллег из Чувашии. Для 15 ведущих специалистов Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки была проведена экскурсия по библиотечным отделам и показан фильм о библиотеке.



Профессиональный диалог продолжился и во время чаепития.иблиотекарей связывает давняя дружба: они обмениваются накопленным опытом работы на межрегиональных мероприятиях и в режиме неформального общения. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 27 мая 2017