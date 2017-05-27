В Пензе проходит предварительное голосование партии «Единая Россия», по итогам которого будет сформирован список кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.

Так, в этот день участие в голосовании приняли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (на базе МБОУ СОШ № 51) и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев (на базе МБОУ СОШ № 77).

Отдать свой голос за одного или сразу нескольких претендентов может каждый житель Пензы и области. Всего в регионе зарегистрировано 95 участников предварительного голосования. Оно продлится с 8.00 до 20.00.

В Единый день голосования, 10 сентября 2017 года, в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ и дополнительные выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. Всего в этом году будет разыграно более 600 мандатов депутатов законодательных собраний и административных центров в 28 российских регионах.