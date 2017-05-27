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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 28 мая 2017
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Губернатор поздравил зареченцев с Днем города в ходе праздничного мероприятия в субботу
Сегодня в Пензе
 

Обращаясь к собравшимся, глава региона, в первую очередь,  выразил благодарность ветеранам и Почетным гражданам Заречного.

«Сегодня хочется вспомнить и поблагодарить руководителей и тех людей, кто закладывал этот город, кто его строил, кто участвовал в развитии промышленных предприятий, производственного объединения «Старт», – сообщил Иван Белозерцев.

Он добавил, что Заречный имеет свои отличия от других территорий.

«Здесь своя культура, особое уважительное отношение к старшему поколению, высокий уровень благоустройства, много яркого и интересного. И все это делаете вы – жители этого города. Очень часто я настраиваю руководителей других городов и районов области перенимать ваш опыт», – отметил губернатор.

Глава региона акцентировал внимание на большом потенциале муниципального образования.

«Заречный имеет хорошие перспективы социально-экономического развития. Вместе с городской властью мы активно взаимодействуем с правительством Российской Федерации в части решения вопроса о присвоении городу   статуса территории опережающего экономического развития, – сказал  он. – Это даст возможность открывать дополнительные предприятия, которые будут иметь налоговые преференции и, значит, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу».

После официальной части на главной городской площади состоялись торжества, в которых  приняли участие юные зареченцы, звучали песни и стихи о любимом городе.

Парадным шествием  прошли молодые мамы с малышами в колясках – в 2016 году в Заречном появилось на свет более 700 новорожденных.

За ними на площадь вышли колонны трудовых коллективов.

Празднование Дня города продолжилось на других площадках, где были организованы арт-ярмарка «Промыслы России», выставка достижений зареченских предприятий, творческие мастерские, food-зона, аттракционы.

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