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Губернатор поздравил зареченцев с Днем города в ходе праздничного мероприятия в субботу
Сегодня в Пензе
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Обращаясь к собравшимся, глава региона, в первую очередь, выразил благодарность ветеранам и Почетным гражданам Заречного. «Сегодня хочется вспомнить и поблагодарить руководителей и тех людей, кто закладывал этот город, кто его строил, кто участвовал в развитии промышленных предприятий, производственного объединения «Старт», – сообщил Иван Белозерцев. Он добавил, что Заречный имеет свои отличия от других территорий. «Здесь своя культура, особое уважительное отношение к старшему поколению, высокий уровень благоустройства, много яркого и интересного. И все это делаете вы – жители этого города. Очень часто я настраиваю руководителей других городов и районов области перенимать ваш опыт», – отметил губернатор. Глава региона акцентировал внимание на большом потенциале муниципального образования. «Заречный имеет хорошие перспективы социально-экономического развития. Вместе с городской властью мы активно взаимодействуем с правительством Российской Федерации в части решения вопроса о присвоении городу статуса территории опережающего экономического развития, – сказал он. – Это даст возможность открывать дополнительные предприятия, которые будут иметь налоговые преференции и, значит, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу». После официальной части на главной городской площади состоялись торжества, в которых приняли участие юные зареченцы, звучали песни и стихи о любимом городе. Парадным шествием прошли молодые мамы с малышами в колясках – в 2016 году в Заречном появилось на свет более 700 новорожденных. За ними на площадь вышли колонны трудовых коллективов. Празднование Дня города продолжилось на других площадках, где были организованы арт-ярмарка «Промыслы России», выставка достижений зареченских предприятий, творческие мастерские, food-зона, аттракционы.
Обращаясь к собравшимся, глава региона, в первую очередь, выразил благодарность ветеранам и Почетным гражданам Заречного.
«Сегодня хочется вспомнить и поблагодарить руководителей и тех людей, кто закладывал этот город, кто его строил, кто участвовал в развитии промышленных предприятий, производственного объединения «Старт», – сообщил Иван Белозерцев.
Он добавил, что Заречный имеет свои отличия от других территорий.
«Здесь своя культура, особое уважительное отношение к старшему поколению, высокий уровень благоустройства, много яркого и интересного. И все это делаете вы – жители этого города. Очень часто я настраиваю руководителей других городов и районов области перенимать ваш опыт», – отметил губернатор.
Глава региона акцентировал внимание на большом потенциале муниципального образования.
«Заречный имеет хорошие перспективы социально-экономического развития. Вместе с городской властью мы активно взаимодействуем с правительством Российской Федерации в части решения вопроса о присвоении городу статуса территории опережающего экономического развития, – сказал он. – Это даст возможность открывать дополнительные предприятия, которые будут иметь налоговые преференции и, значит, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу».
После официальной части на главной городской площади состоялись торжества, в которых приняли участие юные зареченцы, звучали песни и стихи о любимом городе.
Парадным шествием прошли молодые мамы с малышами в колясках – в 2016 году в Заречном появилось на свет более 700 новорожденных.
За ними на площадь вышли колонны трудовых коллективов.
Празднование Дня города продолжилось на других площадках, где были организованы арт-ярмарка «Промыслы России», выставка достижений зареченских предприятий, творческие мастерские, food-зона, аттракционы.
Новость: Правительство Пензенской области 28 мая 2017
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