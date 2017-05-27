«Библиопогружение в мир магии книг»

Трудно представить мир без книг. Они учат понимать жизнь и раскрывать ее удивительные тайны; дают полезные советы и помогают в трудную минуту, а целительную силу книг уже испытали миллионы людей на планете.



«Погрузиться» в магический книжный мир посчастливилось участникам библиотечного семейного клуба в Общероссийский день библиотек.



Взрослые и дети узнали об истории возникновения первых храмов мудрости, о современных сокровищницах книжных богатств и даже пофантазировали о библиотеках будущего. Путешествуя по библиотечным лабиринтам, они разгадали множество литературных загадок, что позволило им «открыть» заветный тайник с самыми удивительными изданиями из фонда библиотеки: современными интерактивными и вековой давности; большеформатными фолиантами и печатными миниатюрами, а также произведениями с автографами известных российских писателей.



Знакомясь с книгами и с трепетом листая их заветные страницы, каждый отмечал, что он тоже присоединился к многотысячному отряду книголюбов, которые участвуют во Всероссийской акции «Читай-страна!». Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 28 мая 2017