|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Лучший экспортёр года»
Сегодня в Пензе
|
В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области» по итогам деятельности за 2016 год. Конкурс поводился среди представителей малого и среднего бизнеса, в целях стимулирования производства экспортно-ориентированной продукции, роста объема экспорта, повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках, а также увеличения числа предприятий-экспортеров. Организатором конкурса выступил «Центр поддержки экспорта Пензенской области», осуществляющий свою деятельность на базе Пензенской областной торгово-промышленной палаты, при поддержке Министерства экономики Пензенской области. В церемонии награждения приняли участие Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов, Министр экономики региона Сергей Капралов. Решением конкурсной комиссии победителем конкурса в номинации «Лучший экспортер года Пензенской области» за 2016 год было признано предприятие ИП Слеклянников Владимир Михайлович. «Экспортная деятельность играет важную роль в экономическом развитии региона. Поэтому особый акцент делается на поддержке экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в текущем году для этого создан специализированный институт развития – Центр поддержки экспорта. Деятельность которого в первую очередь направлена на оказание информационно-аналитических и консультационных услуг, а также организационной поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий Пензенской области, содействие их выходу на иностранные рынки.», - прокомментировал мероприятие Сергей Капралов.
В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области» по итогам деятельности за 2016 год.
Конкурс поводился среди представителей малого и среднего бизнеса, в целях стимулирования производства экспортно-ориентированной продукции, роста объема экспорта, повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках, а также увеличения числа предприятий-экспортеров. Организатором конкурса выступил «Центр поддержки экспорта Пензенской области», осуществляющий свою деятельность на базе Пензенской областной торгово-промышленной палаты, при поддержке Министерства экономики Пензенской области.
В церемонии награждения приняли участие Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов, Министр экономики региона Сергей Капралов.
Решением конкурсной комиссии победителем конкурса в номинации «Лучший экспортер года Пензенской области» за 2016 год было признано предприятие ИП Слеклянников Владимир Михайлович.
«Экспортная деятельность играет важную роль в экономическом развитии региона. Поэтому особый акцент делается на поддержке экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в текущем году для этого создан специализированный институт развития – Центр поддержки экспорта. Деятельность которого в первую очередь направлена на оказание информационно-аналитических и консультационных услуг, а также организационной поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий Пензенской области, содействие их выходу на иностранные рынки.», - прокомментировал мероприятие Сергей Капралов.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 28 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru