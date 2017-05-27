«Лучший экспортёр года»

В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области» по итогам деятельности за 2016 год.

Конкурс поводился среди представителей малого и среднего бизнеса, в целях стимулирования производства экспортно-ориентированной продукции, роста объема экспорта, повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках, а также увеличения числа предприятий-экспортеров. Организатором конкурса выступил «Центр поддержки экспорта Пензенской области», осуществляющий свою деятельность на базе Пензенской областной торгово-промышленной палаты, при поддержке Министерства экономики Пензенской области.

В церемонии награждения приняли участие Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов, Министр экономики региона Сергей Капралов.

Решением конкурсной комиссии победителем конкурса в номинации «Лучший экспортер года Пензенской области» за 2016 год было признано предприятие ИП Слеклянников Владимир Михайлович.

«Экспортная деятельность играет важную роль в экономическом развитии региона. Поэтому особый акцент делается на поддержке экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в текущем году для этого создан специализированный институт развития – Центр поддержки экспорта. Деятельность которого в первую очередь направлена на оказание информационно-аналитических и консультационных услуг, а также организационной поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий Пензенской области, содействие их выходу на иностранные рынки.», - прокомментировал мероприятие Сергей Капралов.