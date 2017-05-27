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В Пензенской области состоялся областной фестиваль «Сурская Гармонь»
Сегодня в Пензе
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С 12.00 на площади начала работу выставка-продажа народно-художественных промыслов и национальной кухни, открытие тематических площадок с конкурсной программой и мастер-классами. В концертной программе фестиваля также приняли участие гармонисты Земетчинского района Пензенской области и директор Пензенского колледжа искусств М. В. Андреев. Общее количество зрителей составило около 2000 человек.
С 12.00 на площади начала работу выставка-продажа народно-художественных промыслов и национальной кухни, открытие тематических площадок с конкурсной программой и мастер-классами.
В концертной программе фестиваля также приняли участие гармонисты Земетчинского района Пензенской области и директор Пензенского колледжа искусств М. В. Андреев.
Общее количество зрителей составило около 2000 человек.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 28 мая 2017
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