В Пензенской области состоялся областной фестиваль «Сурская Гармонь»

С 12.00 на площади начала работу выставка-продажа народно-художественных промыслов и национальной кухни, открытие тематических площадок с конкурсной программой и мастер-классами.



На сценической площадке гостей фестиваля встретили творческие коллективы и солисты Вадинского района, а также ансамбль народной песни «Славяне» Пензенского областного Дома народного творчества.



В 15.00 состоялось открытие областного фестиваля "Сурская гармонь".



Ведущая мероприятия - хормейстер ансамбля народной песни "Славяне" Пензенского областного Дома народного творчества, Симакова О.Н. поприветствовала гостей и участников фестиваля.

В концертной программе фестиваля также приняли участие гармонисты Земетчинского района Пензенской области и директор Пензенского колледжа искусств М. В. Андреев.



В заключении состоялось торжественное награждение участников областного фестиваля.

Общее количество зрителей составило около 2000 человек.