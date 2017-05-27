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 Воскресенье, 28 мая 2017
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Губернатор провел выездное совещание на объекте, имеющем историко-культурное значение
Сегодня в Пензе
 

Здание метеорологической обсерватории построено в 1927 году, спустя несколько лет в нем был организован планетарий, стали проводиться экскурсии.

Строение деревянное и за годы эксплуатации пришло в ветхое состояние, поэтому в целях безопасности в 2010 году было закрыто для посещения.

В настоящее время проведено обследование планетария и составлено техническое заключение, согласно которому на реконструкцию и оборудование здания требуется 177 млн рублей.

«Мы обязаны в максимально короткие сроки провести реконструкцию здания. Нужно закладывать средства на проектирование и уже сейчас начинать разработку проектной документации», – поставил задачу глава региона.

Он обратил внимание на то, что при реставрации важно не потерять аутентичность исторического объекта.

«Строение уникальное, признано памятником регионального значения, поэтому обязательно нужно сохранить его внешний облик», – обратил внимание Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился творчески подойти к организации внутреннего пространства здания, изучив аналогичные проекты планетариев в других городах.

«Посмотрите, какие элементы интерьера сохранились, отреставрируйте их, чтобы использовать в дальнейшем при оформлении помещений», – добавил глава областной исполнительной власти.

Отдельное поручение Иван Белозерцев дал по поводу подготовки сотрудников для обновленного планетария.

«Надо готовить экскурсоводов, которые смогут заинтересовать посетителей, и в особенности детей, заставить их думать. Так преподнести информацию, чтобы захотелось приехать и послушать еще раз», – подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что это касается не только планетария, но и знаковых туристических объектов Пензенской области.

«У нас много реальных интересных историй, связанных с Сурским краем. Надо открывать больше мест для посещения туристами, ищите и формируйте новые предложения», – поставил задачу министерству культуры области Иван Белозерцев.

За проведением работ по реконструкции планетария будет следить специально созданный общественный совет.

Возглавить его губернатор предложил бывшему директору ЦПКиО им. В.Г. Белинского, Почетному гражданину города Пензы Ивану Балалаеву.

«Вы известный человек, я привожу в пример коллегам преданность делу, трудолюбие и ответственность, которые вы всегда проявляли. Много лет своей жизни вы посвятили развитию парка, и я надеюсь, окажете нам содействие», - обратился Иван Белозерцев к Почетному гражданину.

«Я очень рад, что принято решение восстановить планетарий, в свое время со всей страны к нам приезжали гости и восхищались его своеобразием», - сказал Иван Балалаев.

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