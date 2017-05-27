|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Династия художников Макаровых»
Сегодня в Пензе
|
Пензенская картинная галерея им.К.А.Савицкого приглашает 2 июня 2017 года в 15-00 в Губернаторский дом на открытие выставки «Династия художников Макаровых» к 195-летию со дня рождения И.К. Макарова (1822-1897гг.). Юрий Николаевич Макаров и его дочь Марина Юрьевна Макарова - прямые потомки академика Ивана Кузьмича Макарова, являются продолжателями семейной династии живописцев и педагогов. Юрий Николаевич Макаров, как и прадед, долгие годы преподавал рисование в общеобразовательных школах Грозного и Минеральных Вод, занимался с юными дарованиями в изостудиях, работал учителем в художественной школе, несколько лет занимал должность главного художника города, руководил художественно-прикладным отделением Ставропольской региональной творческой общественной организации «Слово. Искусство. Музыка». При этом Юрий Макаров – замечательный пейзажист и автор поразительно утонченно нежных цветочных натюрмортов. Выставка пользовалась большой популярностью у зрителей Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (г.Саранск), где экспонировалась ранее.
Пензенская картинная галерея им.К.А.Савицкого приглашает 2 июня 2017 года в 15-00 в Губернаторский дом на открытие выставки «Династия художников Макаровых» к 195-летию со дня рождения И.К. Макарова (1822-1897гг.).
Юрий Николаевич Макаров и его дочь Марина Юрьевна Макарова - прямые потомки академика Ивана Кузьмича Макарова, являются продолжателями семейной династии живописцев и педагогов.
Юрий Николаевич Макаров, как и прадед, долгие годы преподавал рисование в общеобразовательных школах Грозного и Минеральных Вод, занимался с юными дарованиями в изостудиях, работал учителем в художественной школе, несколько лет занимал должность главного художника города, руководил художественно-прикладным отделением Ставропольской региональной творческой общественной организации «Слово. Искусство. Музыка». При этом Юрий Макаров – замечательный пейзажист и автор поразительно утонченно нежных цветочных натюрмортов.
Выставка пользовалась большой популярностью у зрителей Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (г.Саранск), где экспонировалась ранее.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 28 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru