Пензенская картинная галерея им.К.А.Савицкого приглашает 2 июня 2017 года в 15-00 в Губернаторский дом на открытие выставки «Династия художников Макаровых» к 195-летию со дня рождения И.К. Макарова (1822-1897гг.).



В собрании нашего музея хранится большая коллекция картин одного из замечательных художников Петербурга, академика живописи Ивана Кузьмича Макарова. Его жизнь тесно связана с Пензенским краем. Он родился и вырос в г.Саранске Пензенской губернии, окончил рисовальную школу своего отца, бывшего крепостного пензенского помещика Горихвостова. В Пензе им было написано много работ, в том числе и портрет внучек Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской, Елизаветы Николаевны и Натальи Николаевны Араповых, неизменно вызывающий восхищение посетителей Пензенской картинной галереи.

Юрий Николаевич Макаров и его дочь Марина Юрьевна Макарова - прямые потомки академика Ивана Кузьмича Макарова, являются продолжателями семейной династии живописцев и педагогов.

Юрий Николаевич Макаров, как и прадед, долгие годы преподавал рисование в общеобразовательных школах Грозного и Минеральных Вод, занимался с юными дарованиями в изостудиях, работал учителем в художественной школе, несколько лет занимал должность главного художника города, руководил художественно-прикладным отделением Ставропольской региональной творческой общественной организации «Слово. Искусство. Музыка». При этом Юрий Макаров – замечательный пейзажист и автор поразительно утонченно нежных цветочных натюрмортов.

Выставка пользовалась большой популярностью у зрителей Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (г.Саранск), где экспонировалась ранее.