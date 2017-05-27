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Отчет Ивана Белозерцева перед жителями Пензенской области запланирован на 30 мая
Сегодня в Пензе
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Напомним, что менее месяца назад на одном из оперативных совещанийглава региона заявил о своем намерении ежегодно лично отчитываться перед избирателями за выполнение их наказов. По поручению Ивана Белозерцева информация соответствующего характера была обобщена и проанализирована. «Люди должны иметь возможность получать данные о том, что делает власть для развития региона, исполнения обращений граждан, наказов избирателей «из первых рук». Нужно рассказывать о тех задачах, которые перед нами стоят, говорить с людьми, слышать их. Нам нужен диалог», - считает губернатор. Отчет Ивана Белозерцева перед жителями Пензенской области запланирован на 30 мая. Ожидается, что он состоится в здании областной филармонии, будет публичным и максимально открытым. 28 апреля 2017 года глава региона выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства Пензенской области за 2016 год перед депутатами Законодательного Собрания.
Напомним, что менее месяца назад на одном из оперативных совещанийглава региона заявил о своем намерении ежегодно лично отчитываться перед избирателями за выполнение их наказов.
По поручению Ивана Белозерцева информация соответствующего характера была обобщена и проанализирована.
«Люди должны иметь возможность получать данные о том, что делает власть для развития региона, исполнения обращений граждан, наказов избирателей «из первых рук». Нужно рассказывать о тех задачах, которые перед нами стоят, говорить с людьми, слышать их. Нам нужен диалог», - считает губернатор.
Отчет Ивана Белозерцева перед жителями Пензенской области запланирован на 30 мая. Ожидается, что он состоится в здании областной филармонии, будет публичным и максимально открытым.
28 апреля 2017 года глава региона выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства Пензенской области за 2016 год перед депутатами Законодательного Собрания.
Новость: Правительство Пензенской области 28 мая 2017
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