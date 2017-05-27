|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Залы Пензенской картинной галереи вновь наполнились веселыми детскими голосами
Сегодня в Пензе
|
Гостями стали более 200 школьников и студентов из разных уголков города, и для каждого мы предложили занятие по душе. Ученики 8 класса средней школы № 69 разгадывали музейные тайны, тренировали внимание и воображение в ходе интерактивной программы. Первоклассники из 49 школы старательно и увлеченно рисовали волшебных котов на мастер-классе, а потом отправились в свое первое путешествие по залам музея. Для учеников 63 средней школы были проведены тематические экскурсии, на которых они узнали о видах и жанрах изобразительного искусства. А студенты архитектурного колледжа познакомились с сокровищами мирового и отечественного искусства во время обзорной экскурсии.
Гостями стали более 200 школьников и студентов из разных уголков города, и для каждого мы предложили занятие по душе.
Ученики 8 класса средней школы № 69 разгадывали музейные тайны, тренировали внимание и воображение в ходе интерактивной программы. Первоклассники из 49 школы старательно и увлеченно рисовали волшебных котов на мастер-классе, а потом отправились в свое первое путешествие по залам музея.
Для учеников 63 средней школы были проведены тематические экскурсии, на которых они узнали о видах и жанрах изобразительного искусства. А студенты архитектурного колледжа познакомились с сокровищами мирового и отечественного искусства во время обзорной экскурсии.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 28 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru