Залы Пензенской картинной галереи вновь наполнились веселыми детскими голосами

Гостями стали более 200 школьников и студентов из разных уголков города, и для каждого мы предложили занятие по душе.

Ученики 8 класса средней школы № 69 разгадывали музейные тайны, тренировали внимание и воображение в ходе интерактивной программы. Первоклассники из 49 школы старательно и увлеченно рисовали волшебных котов на мастер-классе, а потом отправились в свое первое путешествие по залам музея.

Для учеников 63 средней школы были проведены тематические экскурсии, на которых они узнали о видах и жанрах изобразительного искусства. А студенты архитектурного колледжа познакомились с сокровищами мирового и отечественного искусства во время обзорной экскурсии.