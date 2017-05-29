В районной администрации состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по реализации мер,направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения Малосердобинского района.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы : анализ демографической ситуации и показателей смертности населения района за истекший период текущего года, ход диспансеризации отдельных групп населения , а так же обсуждены результаты работы медико- социальных групп сельских поселений за истекшую неделю.

Заместитель главы районной администрации Валентина Сорокина обратила внимание членов рабочей группы на рост смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе от внешних причин ( суициды , несчастные случаи и т. п. ) , в связи с чем было рекомендовано усилить работу медико-социальных групп по сельским поселениям в части проведения индивидуальной профилактической работы с данной категорией лиц , в первую очередь по их мотивации к активному здоровому образу жизни.