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В районной администрации состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы
Сегодня в Пензе
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В районной администрации состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по реализации мер,направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения Малосердобинского района. На заседании были рассмотрены следующие вопросы : анализ демографической ситуации и показателей смертности населения района за истекший период текущего года, ход диспансеризации отдельных групп населения , а так же обсуждены результаты работы медико- социальных групп сельских поселений за истекшую неделю. Заместитель главы районной администрации Валентина Сорокина обратила внимание членов рабочей группы на рост смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе от внешних причин ( суициды , несчастные случаи и т. п. ) , в связи с чем было рекомендовано усилить работу медико-социальных групп по сельским поселениям в части проведения индивидуальной профилактической работы с данной категорией лиц , в первую очередь по их мотивации к активному здоровому образу жизни.
В районной администрации состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по реализации мер,направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения Малосердобинского района.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы : анализ демографической ситуации и показателей смертности населения района за истекший период текущего года, ход диспансеризации отдельных групп населения , а так же обсуждены результаты работы медико- социальных групп сельских поселений за истекшую неделю.
Заместитель главы районной администрации Валентина Сорокина обратила внимание членов рабочей группы на рост смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе от внешних причин ( суициды , несчастные случаи и т. п. ) , в связи с чем было рекомендовано усилить работу медико-социальных групп по сельским поселениям в части проведения индивидуальной профилактической работы с данной категорией лиц , в первую очередь по их мотивации к активному здоровому образу жизни.
Новость: Администрация Малосердобинского района 29 мая 2017
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